Steffen Baumgart: Wir müssen immer mehr machen als andere

Steffen Baumgart geht auf Höhe Wolfsburg ans Telefon. Der 48 Jahre alte Trainer des SC Paderborn nutzt freie Tage, um seine Familie in Berlin zu besuchen. Das war am Sonntag und Montag nach dem 2:0-Sieg des Aufsteigers in Freiburg der Fall, am Dienstagmorgen ging es für ihn zurück zu seinem...