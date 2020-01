VfL Wolfsburg: Guilavogui warnt vor Last-Minute-Gegentoren

Der 10. Mai 2015 war ein sonniger und warmer Frühsommertag. Erstmals trat der von Dieter Hecking trainierte VfL Wolfsburg damals beim Sensationsaufsteiger SC Paderborn an. Und in Ostwestfalen sicherten die Wolfsburger mit einem 3:1-Sieg den Einzug in die Champions League. Für den VfL traf Bas Dost...