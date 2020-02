Der VfL Wolfsburg kommt gegen Düsseldorf nicht über 1:1 hinaus

Der VfL Wolfsburg muss weiter auf den ersten Heimsieg 2020 warten. Vor 23.445 Zuschauern reichte es für den Fußball-Bundesligisten gegen Fortuna Düsseldorf nur zu einem 1:1 (0:1). Es war kein guter Auftritt der Grün-Weißen, die nach dem Platzverweis für Neuzugang Marin Pongracic fast eine Halbzeit lang in Unterzahl spielen mussten.

Ohne Änderung nach dem 4:2-Sieg in Paderborn schickte VfL-Trainer Oliver Glasner seine Elf ins Rennen mit der Fortuna – und das war durchaus überraschend. Denn Wout Weghorst, der Torjäger der Wolfsburger, war nach einer Zerrung wieder fit. Doch der Niederländer musste zunächst auf der Ersatzbank Platz nehmen. Im Angriff bekamen wieder Daniel Ginczek, Doppeltorschütze beim 4:2, und Renato Steffen den Vorzug.

Wolfsburg lief zuerst hinterher

Zunächst bestimmten aber nicht die Wolfsburger, sondern die Gäste das Geschehen. Ihr Spiel war strukturierter als das des VfL, zudem waren sie ballsicherer. Die Führung der Fortuna in der 13. Minute ging daher voll in Ordnung – und sie war sehenswert obendrein. Flaches Anspiel an den Strafraum, Doppelpass Bernard Tekpetey mit Alfredo Morales, dann das Zuspiel direkt in den Lauf Matthias Zimmermanns und der schließt direkt ins kurze Eck ab, wobei Keeper Koen Casteels auch nicht ganz glücklich aussieht.

Hatte der VfL in Paderborn noch direkt eine Antwort auf den frühen Rückstand gefunden, taten sich die Hausherren gegen konsequente Düsseldorfer sehr schwer. Eine Halbchance hatten sie im ersten Durchgang, als Steffen an der Strafraumgrenze angespielt wurde. Doch der Schweizer schloss überhastet ab, der Ball ging deutlich drüber (21.). Obendrein musste Rechtsverteidiger William in der 27. Minute mit einer Knieverletzung ausgewechselt werden. Begleitet mit lauten Pfiffen von den Rängen ging’s für die Wolfsburger in die Halbzeitpause.

Rote Karte für Pongracic

Die zweiten 45 Minuten begannen hitzig. VfL-Neuzugang Pongracic leistete sich eine Dummheit, rammte beim Warten auf einen eigenen Freistoß Düsseldorfs Morales den Ellenbogen ins Gesicht. Der Videobeweis überführte den Innenverteidiger, Referee Tobias Stieler zeigte Rot (48.). Wenige Sekunden später hätten die Wolfsburger gerne einen Elfmeter gehabt, weil der für Ginczek eingewechselte Weghorst zu Fall gekommen war. Aber diesmal blieb Stielers Pfeife stumm. Und in der 50. Minute flankte Admir Mehmedi von links auf den zweiten Pfosten, wo Steffen per Kopf den überraschenden Ausgleich erzielte.

Danach beruhigte sich das Geschehen wieder. Die Fortuna hatte nun in Überzahl mehr Spielanteile, doch die Wolfsburger wehrten sich nun und versuchten mitzuspielen. Eine dicke Chance gab’s für die Gäste in der 60. Minute, als Erik Thommy den Ball aus Nahdistanz übers Tor donnerte. Die Partie blieb in der Folge zwar spannend, doch arm an Höhepunkten – bis zum Schlusspfiff.