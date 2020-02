VfL Wolfsburg: Kreuzbandriss bei William

Die schlimmsten Befürchtungen haben sich bewahrheitet: William wird dem VfL Wolfsburg sehr lange fehlen. Der Brasilianer zog sich beim 1:1 am Samstag gegen Fortuna Düsseldorf einen Riss des vorderen Kreuzbandes zu. Damit ist die Bundesliga-Saison für den Rechtsverteidiger vorzeitig beendet.

Es war eine ganz unglückliche Szene, denn es war William selbst, der foulte. Er kam an der Außenlinie zu spät gegen Düsseldorfs Erik Thommy, blieb mit schmerzverzerrtem Gesicht liegen und musste auf dem Weg in die Kabine gestützt werden. Nach Spielschluss humpelte der 24-Jährige mit Krücken durch die Innenbereiche der Arena und war noch vorsichtig optimistisch, dass die Verletzung nicht so schwerwiegend ist. Doch Untersuchungen am Sonntag und Montag brachten den Befund: Das hintere Kreuzband ist gerissen, William muss operiert werden.