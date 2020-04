Profi-Keeper Kasten tritt für den VfL Wolfsburg an

In der Bundesliga ruht der Ball? Von wegen! Naja, zumindest in der virtuellen Welt rollt das Leder weiter. Eigentlich ist die Saison in der „Virtual Bundesliga“ der E-Sportler zwar bereits vorbei. Für den VfL Wolfsburg mit Benedikt Saltzer („SaLz0r“) an der Spitze sprang dabei ein guter fünfter...