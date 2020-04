VfL-Fan Theis: Jetzt NBA-Star, früher fast mit Stadionverbot

Der eine kennt den VfL Wolfsburg schon, als noch am Elsterweg vor 1000 Zuschauern gespielt wurde, der andere entdeckte den Klub erst später für sich. Der eine begleitet ihn zu jedem Spiel, der andere drückt lieber aus der Heimat die Daumen. Aber sie alle eint die Liebe zu ihrem Verein. In einer Serie stellen wir Fans der Grün-Weißen vor, die ihr Leben in besonderem Maße mit dem VfL verknüpfen. In diesem Teil geht es um Daniel Theis.

Er ist der im Moment vielleicht prominenteste Anhänger des Klubs – und womöglich auch der körperlich größte. 2,04 Meter misst Theis, der in Salzgitter geboren wurde und aufwuchs. Inzwischen aber ist seine Heimat Boston. Seit 2017 spielt der 28-Jährige für die Celtics in der US-amerikanischen NBA, der besten Basketball-Liga der Welt. Wenn die Corona-Pandemie nicht gerade dafür sorgt, dass keine Spiele stattfinden, ist Theis’ Kalender proppevoll. Dennoch findet er immer die Zeit, um seinen VfL aus der Ferne anzufeuern. „Generell versuche ich, jedes Spiel über das Internet oder Fox Sports zu sehen, oft auch zum Frühstück“, erzählte der Nationalspieler mal im Interview mit dem Magazin „11 Freunde“.

Inzwischen ist der Salzgitteraner selbst ein Star, hat sich seinen Traum in den USA erfüllt. Doch seine Fankarriere beim VfL begann wie so viele. Freunde, mit denen Theis Fußball spielte, nahmen ihn mit. „So hat es sich ergeben, dass wir mit einem 5er-Ticket so oft wie mög­lich mit dem Zug von Salz­gitter nach Wolfs­burg fuhren, weil es für uns immer ein cooles Erlebnis war, das Team in der Kurve zu unter­stützen“, schilderte der NBA-Profi.

Einmal, so Theis weiter, hätte er um ein Haar Stadionverbot in Wolfsburg bekommen. Beim Heimspiel gegen Bayer Leverkusen in der Saison 2005/06 stand er wie immer in der Nordkurve, als um ihn herum einige Fans anfingen, Papierkugeln in Richtung der gegnerischen Einwechselspieler zu werfen, die sich vor ihnen warm machten. „Als junger Kerl, der ja auch gut werfen kann, dachte ich mir: Da machst du mal mit“, sagte Theis, der kurz danach jedoch von Ordnern aus dem Block gezogen wurde und eine Abmahnung vom VfL erhielt. Haarscharf schrammte er an einem Stadionverbot vorbei.

Heute würde der 28-jährige Familienvater, der erst am Samstag Geburtstag hatte, da sicher nicht mehr mitmachen. Mittlerweile ist der Kontakt zum Verein auch ein ganz anderer. Theis schaute im Sommer 2018 mal beim Training der Profis vorbei, plauderte locker unter anderem mit dem damaligen Coach Bruno Labbadia. Einen Monat später war Theis als Halbzeitgast während des Heimspiels gegen Schalke 04 bei Bezahlsender „Sky“. Zu der Zeit schuftete der Nationalspieler nach einer Knieverletzung gerade in der Reha in Deutschland.

Für viele Basketball-Fans hier sowie in Boston ist der Salzgitteraner schon ein Held, aber er hat selbst auch noch VfL-Helden, Edin Dzeko beispielsweise. Als der Meisterstürmer von 2009 mit der AS Rom mal in Boston zu Gast war, vermittelte der VfL-Sportdirektor Marcel Schäfer, mit dem Theis befreundet ist, ein Treffen. „Der ist schon ziem­lich cool und sehr weit oben auf meiner per­sön­li­chen Liste der VfL-Helden“, so Theis über Dzeko.