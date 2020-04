Ex-Boss der VfL-Akademie geht zum SC Paderborn

Tabellenplatz 18, zehn Punkte Rückstand zum ersten sicheren Nichtabstiegsplatz – trotzdem herrschte beim SC Paderborn bislang Ruhe. Bis Montagabend. Denn da sorgte der kleinste Klub der Fußball-Bundesliga mit der überraschenden Entlassung von Sportchef Martin Przondziono für großes Erstaunen in der Branche, die sich derzeit eigentlich ausschließlich mit den Folgen und Auswirkungen der Krise durch die Coronavirus-Pandemie beschäftigt. „Unterschiedliche Auffassungen in der sportlichen Weiterentwicklung“, nannte der Boss des mächtigen Wirtschaftsrates, Elmar Volkmann, als Hauptgrund für die unerwartete Trennung von Przondziono. Nachfolger beim SCP wird Fabian Wohlgemuth, der lange Jahre das Nachwuchsleistungszentrum des VfL Wolfsburg geleitet hatte.

Der 50 Jahre alte Przondziono, der vor der Saison die Nachfolge des zu RB Leipzig abgewanderten Markus Krösche angetreten hatte, hatte den Aufsteiger zusammen mit Trainer und Publikumsliebling Steffen Baumgart auf realistische und bescheidene Art und Weise durch den aufgrund der begrenzten finanziellen Möglichkeiten nahezu aussichtslosen Kampf gegen den Abstieg geführt. Auch mit Blick auf die Vergangenheit, als der Verein nach dem Doppelabstieg 2015 und 2016 kurz vor der Insolvenz stand, hatte Przondziono auf allzu waghalsige Transfers verzichtet.

Warum es für Przondziono trotz eines Vertrags bis 2022 nun nicht weitergeht, gibt Raum für Spekulationen. „Die Entscheidung hat mich völlig überrascht. Wir waren im Verein auf einem sehr guten Weg. Die Gründe für diesen Schritt kann ich in keiner Weise nachvollziehen“, sagte Przondziono dem „Kicker“. Ansonsten wollte er sich nicht zu den Vorgängen äußern, schließlich geht es nun auch um finanzielle Fragen.

Baumgart, der mit Przondziono gut zusammenarbeitete, wurde von den Entwicklungen offenbar ebenfalls überrascht. „Das muss ich erst einmal sacken lassen“, sagte der Coach der „Neuen Westfälischen“. Sein Schicksal mit Przondziono verknüpfen, wird Baumgart wohl nicht, dennoch dürfte die Vorgehensweise auch dem Ex-Profi zu denken geben.

Offenbar wird Przondziono unter anderem vorgeworfen, dass er mit seinen Transfers im Winter danebengelegen hat. Zudem hatte der Ex-Profi zuletzt mit Äußerungen über die finanzielle Situation des Clubs für Ärger im Aufsichtsrat gesorgt. „Seine Aussagen waren zuletzt nicht so glücklich. Ebenso einige Abschlüsse im Winter“, wird dessen Vorsitzender Ralf Hämmerling im „Westfalen-Blatt“ zitiert.

Dass der Verein in Fabian Wohlgemuth sofort einen Nachfolger präsentierte, lässt aber darauf schließen, dass es schon länger eine Unzufriedenheit mit Przondziono gab. Wohlgemuth (41), zuvor in Kiel, tritt seinen Job am 1. Mai an. In einem Paderborn, das die Ruhe der Vergangenheit nun erst einmal verloren hat.