Das ist der älteste Fanklub des VfL Wolfsburg

Der eine kannte den VfL Wolfsburg schon, als noch am Elsterweg vor 1000 Zuschauern gespielt wurde, der andere entdeckte den Klub erst später für sich. Der eine begleitet ihn zu jedem Spiel, der andere drückt lieber aus der Heimat die Daumen. Aber sie alle eint die Liebe zu ihrem Verein. In einer Serie stellen wir Fans der Grün-Weißen vor, die ihr Leben in besonderem Maße mit dem VfL verknüpfen. In diesem Teil geht es um Michael Böttcher.

Es war bereits nach 0 Uhr und der Dienstag damit schon angebrochen, als Böttcher sich den Wolfsburgern verschrieb. Erstmals war er am 5. Dezember 1994 mit auf eine Auswärtsfahrt des VfL Wolfsburg gegangen. Die Tour nach Nürnberg, wo sich am Montagabend ein trübes 0:0 zutrug, hatten die „Schlemmerbrüder“ organisiert. Es ging also mit dem Bus ins Frankenland. Und weil alles außer dem langweiligen Spiel für Böttcher stimmte, unterzeichnete er noch auf der Rückfahrt seinen Mitgliedsantrag bei den „Schlemmerbrüdern“.

Der Fanklub hatte sich bereits am 23. November 1992 gegründet und ist damit der zweitälteste der Wolfsburger hinter „Grün-Weiß“. Allerdings löste der sich im Laufe der Jahre nach internen Querelen auf - und die „Schlemmerbrüder“ übernahmen die Spitzenposition. „Darauf sind wir schon stolz“, berichtet der 56 Jahre alte Kassenwart, der zugleich Vorstandsmitglied des Fanklubs ist. Der Name geht übrigens auf das Lokal „Schlemmerland“ zurück, in dem sich die Unterstützer der Grün-Weißen damals häufig trafen. Da es in der Mehrzahl Männer waren, entstanden die „Schlemmerbrüder“ um Lothar Schukowski. Knapp zwei Jahre später war auch Böttcher dabei – und er ist bis heute geblieben.

Der Fanklub zeichnet sich durch seine Reisefreudigkeit aus. Mit Bullys, einem Reisebus oder sogar einem Doppeldecker gehen sie auf Touren durch Deutschland, aber auch durch Europa. In dieser Saison waren sie etwa in Gent, Malmö und Saint-Étienne dabei. Nach Südfrankreich fuhren 70 Leute im Doppeldecker mit. „Solche Fahrten haben einen schönen Event-Charakter“, sagt Böttcher. Dann wird sich schon mal fürs Stadion warmgesungen, außerdem entstehen neue Freundschaften, berichtet er. Wie viele Fahrtkilometer er über die Jahre angesammelt hat, weiß er nicht. „Es waren etliche, sicherlich schon 280 Reisen. Da kommt schon was zusammen“, sagt er. „Sofern es von der Arbeit geht, bin ich auch weiterhin dabei.“

Böttcher organisiert die Trips der „Schlemmerbrüder“. Das Ziel: Den Fans immer eine günstige Reisemöglichkeit zu den Auswärtsspielen des VfL zu verschaffen. Und vielleicht kommen so zu den derzeit 110 Mitgliedern noch weitere dazu. Und sie unterschreiben wie einst Böttcher selbst ihr Mitgliedsformular noch bei der Rückfahrt.