Nach seiner roten Karte in der Bundesliga-Partie gegen Borussia Dortmund (0:2) wurde Felix Klaus für zwei Spiele gesperrt. Der VfL Wolfsburg konnte bereits gegen Bayer Leverkusen nicht auf den 27-Jährigen setzen und muss auch noch am Samstag im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt auf ihn verzichten. Klaus war am Samstag BVB-Verteidiger Manuel Akanji auf den Unterschenkel gestiegen, der Schiedsrichter hatte die Szene erst laufen lassen und sich erst nach Ansicht der Videobilder für die rote Karte entschieden. Es war Klaus’ allererster Platzverweis in seiner Karriere.