Uduokhai bleibt in Augsburg, Knoche vermisst Rückendeckung

Am Samstag, wenn der VfL Wolfsburg in der Fußball-Bundesliga bei Werder Bremen antritt, werden erneut John Anthony Brooks und Winterzugang Marin Pongracic die Innenverteidigung bilden – und Robin Knoche muss von der Bank aus zuschauen. Seit Sonntag ist es öffentlich, dass der 28-Jährige den VfL im Sommer nach 15 Jahren verlassen wird. Damit stehen dem VfL in der kommenden Spielzeit noch vier zentrale Abwehrspieler zur Verfügung. Denn Felix Uduokhai wird nicht vom FC Augsburg zurückkehren.

Das teilte der Bundesligist selbst mit. Der FCA hat die im Leihvertrag vereinbarte Kaufoption für den 22-Jährigen gezogen. Sie soll sich auf 7,5 Millionen Euro belaufen. Dazu hatten die Schwaben zu Beginn der Saison noch eine Leihgebühr in Höhe von 2,5 Millionen Euro nach Wolfsburg überweisen müssen, macht im Paket 10 Millionen Euro, die der Klub für Uduokhai in die Hand nimmt. Das ist viel Geld für den FCA, wenngleich der U21-Nationalspieler als hoch veranlagt gilt. 2017 war er von 1860 München zum VfL gewechselt, machte in dieser Zeit 37 Spiele für den Bundesligisten.

Der VfL hat im Sommer noch vier Innenverteidiger

Doch vor der Saison sah Uduokhai keine Perspektive, weil mit ihm, Brooks, Knoche, Jeffrey Bruma und Marcel Tisserand gleich fünf Innenverteidiger unter Vertrag standen. Inzwischen hat sich die Situation nur leicht geändert. Mit Pongracic kam im Winter zwar ein Neuer dazu, dafür wurde Bruma nach Mainz verliehen. Der Niederländer soll aber im Sommer zurückkehren. Er wäre dann Verteidiger Nummer 4 neben Brooks, Pongracic und Tisserand, weil der auslaufende Vertrag mit Knoche nicht verlängert wird und Uduokhai nun in Augsburg bleibt.

Knoche indes hat sich erstmals nach seinem Aus geäußert. Das kam für einige überraschend, noch zu Beginn der Rückserie hatte es so ausgesehen, als sei der gebürtige Braunschweiger dank seiner soliden Spielweise gesetzt. Doch dann lief ihm Pongracic den Rang ab. Der Deutsch-Kroate punktet mit seinem hohen Tempo und seiner Zweikampfquote. Er gewinnt 66,3 Prozent seiner Duelle und ist damit der beste Zweikämpfer des VfL. Nebenmann Brooks liegt bei 61,8 Prozent, Knoche bei 56,5 Prozent und – der Vollständigkeit halber – der vierte Innenverteidiger Marcel Tisserand bei 53,9 Prozent.

Es gab nie ein schriftliches Angebot für Knoche

Sein Trainer Oliver Glasner hätte Knoche dennoch gern behalten, erklärte er in dieser Woche. Doch im Interview mit dem „Kicker“ sagt das VfL-Eigengewächs selbst über sein Aus: „Es war leider auch nicht so, dass ich das Gefühl hatte, Wolfsburg will mich unbedingt halten.“ Und er verrät, dass es nie ein Angebot zur Verlängerung des auslaufenden Vertrags in schriftlicher Form gegeben habe. „Es gab weit vor Corona einen Zuruf des Klubs an meinen Berater, dass ich für deutlich reduzierte Bezüge meinen Vertrag verlängern könne“, erklärt Knoche. Sein „Wunschszenario“, so der 28-Jährige weiter, sei es gewesen, beim VfL zu bleiben.

Dazu ist anzumerken, dass Knoches bisheriger Vertrag noch aus einer Zeit stammt, in der die Wolfsburger mehr Geld zur Verfügung hatten. Ende 2016 wurde der Kontrakt letztmals verlängert, inklusive eines fürstlichen Gehalts. Seitdem Klubeigner Volkswagen jedoch in Schwierigkeiten ist, die durch das Corona-Virus nur noch einmal verschärft wurden, können Geschäftsführer Jörg Schmadtke und sein Sportdirektor Marcel Schäfer nicht mehr so viel Geld in die Hand nehmen.

Knoches Zukunft ist noch ungeklärt

Knoche ist ins Risiko gegangen, indem er auf den „Zuruf“ nicht reagiert und keinen Vertrag zu reduzierten Bezügen unterschrieben hat. Ob er aber in Corona-Zeiten anderswo mehr Geld als in Wolfsburg verdienen wird, ist fraglich. Alle Klubs müssen sparen. Zu seiner Zukunft sagt der Braunschweiger: „Mein Berater hat sich mit allen Szenarien beschäftigt, ich bislang eher noch nicht. Ich habe auch mit keinem anderen Verein gesprochen.“ Doch die Gespräche sollten jetzt an Fahrt aufnehmen.