Phillip Menzel verlässt den VfL Wolfsburg. Der 21 Jahre alte Torhüter schließt sich dem österreichischen Zweitligisten SK Austria Klagenfurt an, der sich noch im Rennen um den Aufstieg in die Bundesliga befindet. Sein Vertrag läuft bis Sommer 2022. Menzel war 2014 von Holstein Kiel in die VfL-Akademie gekommen, seit 2016 nahm er an den meisten Trainingslagern der Profis teil. Zu seinem Debüt in der Bundesliga-Mannschaft kam er allerdings nicht. Fürs Regionalliga-Team machte er 50 Spiele. Klagenfurts Sportdirektor Matthias Imhof sagt: „Phillip zählt er zu den besten Keepern seines Jahrgangs in Deutschland.“