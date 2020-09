Weghorst und der VfL Wolfsburg: Keine Paartherapie nötig

Zuletzt hatte Wout Weghorst den Eindruck vermittelt, als ob die Beziehung zwischen ihm und dem VfL Wolfsburg ein Fall für eine Paartherapie wäre. Zunächst hatte sich der Niederländer eine lautstarke Auseinandersetzung mit Sturmkollege Daniel Ginczek geliefert, dann hatte er sich mit Co-Trainer Michael Angerschmid gefetzt, so dass ihn Trainer Oliver Glasner vorzeitig in die Kabine schickte. Obendrein gibt’s immer mal wieder Gerüchte um Interesse aus der englischen Premier League. Hat Weghorst genug vom VfL? Der 28-Jährige beruhigt die Gemüter. Ein Abschied ist für ihn gerade kein Thema. „Es geht einfach darum, dass wir als Mannschaft Erfolg haben“, erklärt er.

Und dafür brennt der superehrgeizige Stürmer – in jedem Training. Manchmal schießt er dabei auch übers Ziel hinaus. Das weiß er selbst. Welche Wirkung das auf Außenstehende hat, ist ihm ebenfalls bewusst. „Ich habe es mitbekommen“, sagt er verschmitzt. Und erklärt: „Jeder weiß jetzt, was für ein Typ ich bin. Ich will in jedem Trainingsspiel gewinnen. Das ist etwas, was in mir drin ist. Dann passieren eben manchmal solche Sachen im Training.“ Für ihn selbst ist das Thema damit abgehakt. Zumal es bereits eine Aussprache gab. Vor jeder Einheit versammelt Glasner seine Profis um sich, sagt ein paar Worte und fragt in die Runde, ob noch jemand etwas zu sagen hat. Bei einer Gelegenheit ergriff Weghorst das Wort und erklärte sich seinen Teamkollegen gegenüber.

Mit einem bevorstehenden Wechsel soll sein Verhalten nichts zu tun haben. Dass dieses Thema überhaupt aufkommt, hat zum einen damit zu tun, dass Klubs wie der FC Arsenal oder Newcastle United den Stürmer auf dem Zettel haben. „Es ist so, dass sie sich informiert haben, aber im Fußball gibt’s das oft“, bestätigt er. Zum anderen liegt’s an Weghorsts eigener Vita. Denn bislang hat er in seiner Karriere alle zwei Jahre den Klub gewechselt. Es wäre also wieder soweit. Doch jetzt ist einiges anders als bisher in seiner Laufbahn, erklärt der Niederländer. „Davor habe ich bei viel kleineren Vereinen gespielt. Das ist jetzt schon ein bisschen anders“, sagt er. Heißt: Der VfL ist ihm noch groß genug. Immerhin ist er mit ihm zum zweiten Mal in Folge international dabei. „Ich fokussiere mich einfach auf den VfL und darauf, wieder eine super Saison zu spielen.“

Die Wertschätzung tut Weghorst gut

Aktuell, das versichert Weghorst durchaus glaubhaft, denkt er nicht an einen Wechsel. Doch irgendwann kann es passieren. Intern gibt es die Absprache, dass sich alle Beteiligten an einen Tisch setzen, falls ein interessantes Angebot auf selbigem liegt. Bislang ist der Tisch aber leer. „Wenn ein Angebot kommt und es passt für jede Seite und es macht alle glücklich, dann ist das vielleicht möglich in Zukunft“, so Weghorst über einen Abschied. „Aber das muss nicht nach zwei Jahren sein. Ich bin hier glücklich, werde sehr geschätzt, und das tut mir gut. Wichtig ist, dass wir Erfolg haben und uns verbessern.“ Das Gefühl, dass er weg müsse, um den nächsten Schritt in seiner Entwicklung zu machen, habe er im Moment nicht. Das war bei seinen bisherigen Vereinswechseln stets der Auslöser.

Stattdessen will sich Weghorst in Wolfsburg verbessern – persönlich, aber auch mit der Mannschaft. Nach Platz 6 in seiner ersten Saison sprang vergangene Spielzeit Rang 7 heraus. Sein Anteil: 17 Tore und sieben Vorlagen 2018/19 sowie 16 Treffer und drei Vorlagen 2019/20. Was hat er sich vorgenommen? Das kann Weghorst noch nicht verraten. Erst nächste Woche. Er erklärt: „Ich setze mich immer kurz vor Beginn der Saison mit meinem Berater zusammen. Wir schreiben dann unabhängig voneinander auf, was wir erreichen wollen, und vergleichen danach.“ Meist muss der Stürmer dann seine Erwartungen zurückschrauben. „Ich will immer das Höchste, und wir treffen uns dann meist in der Mitte – bei dem, was realistisch ist“, sagt Weghorst schmunzelnd.

Weghorst will zurück ins Nationalteam

Ein Ziel ist aber jetzt schon klar: Der 28-Jährige will zurück in die Nationalmannschaft. Vor der Corona-Pause hatte er sein Comeback in der niederländischen „Elftal“ gegeben. Doch für die aktuellen Länderspiele wurde der Wolfsburger wieder nicht nominiert. Auch der Trainerwechsel hat ihm da nicht geholfen. Ronald Koeman, der nicht gerade als großer Freund Weghorsts galt, hat sein Amt niedergelegt, um zum FC Barcelona zu wechseln. Sein Nachfolger ist der bisherige Co-Trainer Dwight Lodeweges, der aber nur eine Interimslösung sein soll. „Natürlich hast du wieder die Hoffnung gehabt, dabei zu sein“, sagt Weghorst. „Das enttäuscht dich immer wieder. Du willst als Sportler einfach dabei sein.“ Noch gibt er den Traum jedoch nicht auf: „Ich muss es noch besser machen.“

Dabei wird ihm sein unbändiger Ehrgeiz helfen – auch wenn er damit manchmal aneckt. „Dieses Feuer ist immer noch da, und es geht auch nicht mehr weg. Ich glaube, das ist auch eine Stärke von mir“, erklärt Weghorst. Ist es! Und deshalb ist in der Beziehung zwischen ihm und dem VfL auch alles in Ordnung – und keine Paartherapie nötig.