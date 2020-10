Euro-Quali-Fluch des VfL hält an: „Enttäuschung riesengroß“

Dieser verdammte Fluch hält an: Der VfL Wolfsburg schafft es einfach nicht, über den Umweg eines Extra-Qualifikationswettbewerbs doch noch in den Europapokal einzuziehen. Nach fünf vergeblichen Versuchen zwischen 2000 und 2006 im früheren UI-Cup scheiterte der Fußball-Bundesligist auch am Donnerstagabend beim 1:2 (1:0) bei AEK Athen. Durch die Pleite verpassten die „Wölfe“ den Einzug in die Gruppenphase der Europa League und die Chance auf zusätzliche Einnahmen im internationalen Geschäft.

Zum ersten Mal trafen die „Wölfe“ in einem Pflichtspiel auf eine griechische Mannschaft. Zuvor hatte es das weder in der Champions League noch in der Europa League, im Uefa-Pokal oder im UI-Cup gegeben. In ihrem Play-off-Finale der Europa-League-Qualifikation gab es für sie nur alles oder nichts. „Mit Selbstvertrauen mutig nach vorne spielen“ – das hatte sich VfL-Sportdirektor Marcel Schäfer vor der Abreise nach Griechenland gewünscht. Die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner machte jedoch genau das Gegenteil, war nur auf Absicherung bedacht.

Elfer pariert

Nur zwei bemerkenswerte Momente hatte die erste Halbzeit, die von Angsthasenfußball auf beiden Seiten geprägt war. Der erste ereignete sich in der 20. Minute. VfL-Ersatztorwart Pavao Pervan parierte den Elfmeter von Petros Mantalos. Es wäre auch ein Witz gewesen, wenn die Griechen auf die Weise in Führung gegangen wären. In einem Zweikampf im Strafraum lief Xaver Schlager ein wenig von hinten in Athens Nenad Krsticic hinein, der fiel viel zu leicht. Der portugiesische Schiedsrichter Artur Soares Dias hätte fast schon früh Schicksal gespielt.

Der zweite Moment ereignete sich kurz vor der Pause, als der VfL erstmals eine Chance selbst herausspielte in diesem Spiel. Kapitän Josuha Guilavogui schlug einen langen Ball auf Jerome Roussillon. Über Josip Brekalo landete der Ball im AEK-Strafraum bei Admir Mehmedi, der den Ball trocken mit der Innenseite zum Wolfsburger 1:0 (45.+1) ins lange Eck jagte.

Sonntagsschuss zum 1:1

Diesen Vorsprung schien der VfL nach dem Seitenwechsel verwalten zu wollen gegen eine offensiv ebenso harmlose AEK-Mannschaft. Doch nach André Simoes’ Sonntagsschuss aus etwa 30 Metern zum 1:1 begann das Zittern. Hier streckte sich Pervan noch. Beim Athener Siegtreffer zeigte er gar keine Reaktion und schaute nur hinterher. Die Wende blieb aus. Aus der Traum!

„Wir sind alle sehr enttäuscht, es ist unglaublich bitter, wenn du mit der letzten Aktion das 1:2 bekommst. Wir wollten das Spiel unbedingt in der regulären Spielzeit gewinnen und kriegen dann diesen Konter“, sagte Glasner. „Die Enttäuschung ist riesengroß, wir hatten betont, dass es unser Ziel ist, europäisch zu spielen. Das haben wir nicht geschafft in Athen, das ist schwierig in Worte zu fassen, weil es ein großes Ziel war, das wir nicht erreicht haben“, bilanzierte Schäfer.

„In letzter Aktion ausgekontert“

Glasner sah folgende Probleme: „Wir haben uns unheimlich schwergetan, Torchancen herauszuspielen, konnten uns zu wenig durchsetzen, trotzdem waren wir 1:0 in Führung. Mit einem Prachttor ist der Ausgleich gefallen. Und wir sind dann in der letzten Aktion ausgekontert worden.“

Torschütze Mehmedi blickte lieber nach vorn: „Wir müssen noch enger zusammenrücken und versuchen, die Köpfe hochzuhalten und in den anderen Wettbewerben das Maximale herauszuholen.“