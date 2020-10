John Anthony Brooks: Bollwerk statt Bankdrücker

In der Vorbereitung sah es noch stark danach aus, als müsste sich John Anthony Brooks mit einer Reservistenrolle beim VfL Wolfsburg anfreunden. Doch nach vier Bundesliga-Spielen hat sich der Wind gedreht. Der 28 Jahre alte US-Amerikaner agiert auffällig unauffällig in der Abwehr des Bundesligisten, der mit nur zwei Gegentreffern besten der Liga. Brooks ist Bollwerk statt Bankdrücker – und heimst ein dickes Lob des Geschäftsführers ein.

Alle Wölfe-News direkt ins Postfach! Jetzt für den kostenlosen VfL-Wolfsburg-Newsletter anmelden und wöchentlich alle News zu den Wölfen ins Postfach bekommen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden! *Pflichtfeld. Eine Abmeldung ist jederzeit im Newsletter möglich.

Kontaktkanal Opt-In-Version Kampagne www.CleverReach.de

Jörg Schmadtke sagte im „Doppelpass“ von Sport 1, dass Brooks „derzeit absolut top spielt“. Der US-Amerikaner, der 2017 für 20 Millionen Euro Ablöse von Hertha BSC zum VfL gekommen war, erlebt eine seiner besten Phasen im Wolfsburger Trikot – und das war vor wenigen Wochen noch ganz und gar nicht zu erwarten.

Im September noch Bankdrücker

Die Testpartie beim 1. FC Magdeburg Anfang September fungierte als Generalprobe vor dem Pflichtspielneustart des VfL. Beim überzeugenden 4:1-Sieg verteidigten Neuzugang Maxence Lacroix und Kapitän Josuha Guilavogui in der Abwehrmitte, während Brooks lange Zeit auf der Bank schmorte. Auch den 4:1-Erfolg im DFB-Pokal gegen Union Fürstenwalde eine Woche später erlebte der 28-Jährige nur von der Seite aus mit. Es waren schwere Zeiten für den Hünen, für den ein Stammplatz in weiter Ferne schien.

Brooks legte den Schalter um

Die Situation war eine ungewohnte für Brooks. Bis dato galt in der VW-Stadt: War er fit, spielte er auch. Nun setzte ihn VfL-Trainer Oliver Glasner jedoch auf die Bank und bevorzugte das Franzosen-Duo aus Guilavogui und Lacroix. „Das ist ein Wettkampf für ihn“, sagte Schmadtke da. Zwei Möglichkeiten gab es für den US-Amerikaner. Entweder er versinkt in der Reservistenrolle und drängt auf einen Abschied. Oder er zieht sich mit engagiertem Training selbst aus dem Dunkel ins Licht. Brooks entschied sich für Zweiteres. Und ist wenige Wochen später wieder das Bollwerk, das er seit seinem Wechsel 2017 zu selten war.

Erfahrung und Antizipation

Konstant überzeugende Phasen hatte der Linksfuß selten. Oftmals wechselten sich sogar innerhalb der Partien gute Szenen mit individuellen Aussetzern ab. Seine Stärken sind das Kopfballspiel und der Spielaufbau mit langen Diagonalbällen. Seine Schwächen aber die Beweglich- und Schnelligkeit. Jetzt ist Brooks weder viel schneller noch deutlich agiler geworden. Doch er wirkt sehr viel fokussierter als etwa in der Endphase der Vorsaison, als einige seiner Patzer zu Gegentoren führten. Was hat sich nun gedreht? Vor allem offenbar der Kopf. Mit seiner Erfahrung und Antizipationsfähigkeit kann Brooks Gefahrensituationen früh genug erkennen. Aber das funktioniert nur hochkonzentriert – und so tritt er derzeit auf. Zum Beweis: Mit 64 Prozent gewonnener Duelle ist er der beste Zweikämpfer des Wolfsburger Kaders.

Nur die Tore fehlen noch

Wenn es etwas zu kritisieren gibt, dann seine offensive Ausbeute. In fast allen Bundesliga-Partien hat er aussichtsreiche Abschlussmöglichkeiten nach Standards, die aber zumeist verpuffen. Mit seinem Körper und seiner Kopfballstärke muss er aber häufiger Zählbares liefern. Nur: Das wäre das I-Tüpfelchen. Seinen Hauptberuf in der Innenverteidigung führt Brooks seit einigen Wochen einwandfrei aus. Das hatte Anfang September noch ganz anders ausgesehen. Vom Bankdrücker zum Bollwerk.