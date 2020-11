Fans des VfL Wolfsburg übernehmen Essensausgabe

Schon während des ersten Lockdowns hatte die Fanszene des VfL Wolfsburg gezeigt, dass sie bereit ist, gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen. Für ältere Menschen erledigten Ultras-Mitglieder Botengänge und gingen einkaufen. Nun springen sie bei der Wolfsburger Tafel ein, die ihren Betrieb wegen der Corona-Pandemie schließen musste.

Alle Wölfe-News direkt ins Postfach! Jetzt für den kostenlosen VfL-Wolfsburg-Newsletter anmelden und wöchentlich alle News zu den Wölfen ins Postfach bekommen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden! *Pflichtfeld. Eine Abmeldung ist jederzeit im Newsletter möglich.

Kontaktkanal Opt-In-Version Kampagne www.CleverReach.de

In den Räumen in der Kleiststraße 35 erhalten Bedürftige ansonsten Lebensmittel. Doch aufgrund des Lockdowns ist das derzeit nicht möglich. Um die Menschen, die es nötig haben, weiter zu versorgen, ist bereits am Donnerstag das Projekt „Fantafel“ gestartet. Mitglieder der aktiven Fan- und Ultraszene des Bundesligisten haben die Essensausgabe übernommen.

Lob von Stadträtin Bothe

„Durch die verlässliche Arbeit der aktiven Fanszene mit dem Fanprojekt im März und April sowie durch die positiven Rückmeldungen der Bedürftigen, der Stadt und ihrer Bewohner und nicht zuletzt durch den niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil höchstpersönlich hat sich die aktive Fanszene in Zusammenarbeit mit dem Fanprojekt dazu bereiterklärt, erneut den Tafelbetrieb zu übernehmen“, betont Wolfsburgs Stadträtin Iris Bothe.

Ausgabe jeweils dienstags und donnerstags

Aufgrund der Kooperation mit der Tafel findet die Essensausgabe nun auch in deren Räumen statt. Jeweils dienstags und donnerstags von 12.30 Uhr bis 14.30 Uhr können sich Bedürftige dort mit Lebensmitteln eindecken. Beim Transport werden die freiwilligen Helfer durch Schnellecke Logistics Wolfsburg unterstützt.

Die VfL-Fanszene zeigt damit einmal mehr ihr gesellschaftliches Verantwortungsbewusstsein. „In den vergangenen Tagen haben sich erneut engagierte Fußballfans aus der aktiven Fanszene zusammengefunden, um gemeinsam mit dem Fanprojekt für den Zeitraum der Schließung eine alternative Lebensmittelausgabe auf die Beine zu stellen“, erklären Rene Zach und Anke Thies vom Wolfsburger Fanprojekt. „Wir sind begeistert von dem engagierten, sozialen Zusammenhalt in Corona-Zeiten.“