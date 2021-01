VfL-Boss Schmadtke sieht keine Notwendigkeit für Corona-Pause

Am Dienstag diskutiert die deutsche Bundesregierung darüber, ob die Corona-Maßnahmen in Anbetracht der konstant hohen Ansteckungszahlen weiter verschärft werden müssen. Auch die Verantwortlichen des VfL Wolfsburg werden nach Berlin schauen. Denn es gibt die Befürchtung, dass womöglich auch der Spielbetrieb in der Fußball-Bundesliga wieder eingestellt werden muss. Jörg Schmadtke, der Sport-Geschäftsführer der Grün-Weißen, hofft, dass es nicht so weit kommt.

In der Vorsaison, als im Frühjahr das Corona-Virus aus China auch nach Deutschland kam, war die Bundesliga bereits einmal in den Lockdown gegangen. Am 7. März 2020 hatte der VfL noch vor 27.195 Zuschauern in der VW-Arena 0:0 gegen RB Leipzig gespielt, dann kam die Unterbrechung. Mehr als zwei Monate lang ruhte der Ball. Erst nachdem die Liga ein umfassendes Hygienekonzept aufgestellt und genehmigen lassen hat, ging es Mitte Mai weiter.

Schmadtke sieht keine Notwendigkeit

Schmadtke hofft, dass es diesmal anders kommt. „Es gibt keine Notwendigkeit dafür“, erklärte der 56-Jährige am Samstagabend im „Aktuellen Sportstudio“ des ZDF. Er ist überzeugt, dass die Liga gut vorbereitet ist. „Wir haben extrem hohe Standards, um unsere Spiele austragen zu können“, sagte Schmadtke weiter. Allerdings gibt es immer mal wieder Kritik aus verschiedenen Lagern an der so empfundenen „Extrawurst“ für den Fußball.

Zuletzt hatte sich der Zentralverband des deutschen Friseurhandwerks in einem offenen Brief an den DFB gewandt. Darin wurde kritisiert, dass die Fußballer „mit frisch geschnittenen Haaren“ Woche für Woche auf dem Platz stehen würden. Friseurbetriebe sind jedoch aktuell geschlossen, so dass der Vorwurf im Raum steht, dass sich die Profis bei illegalen Hausbesuchen die Haare schneiden lassen.

Der Geschäftsführer erinnert an die Fakten

Schmadtke hält von solchen Schuldvorwürfen nichts. „Ich hoffe, dass das nicht zu Regel wird, um von sich selbst abzulenken“, erklärte er. Und der Geschäftsführer setzt darauf, dass sich die Regierung von außen nicht unter Druck setzen lässt. „Ich hoffe, dass sie resistent ist und sich an den Fakten orientiert“, so Schmadtke.

Zwar gibt es auch im Fußball trotz des Hygienekonzepts immer wieder Infektionen, beim VfL waren es bereits neun. „Im Großen und Ganzen bekommen wir es gut hin“, sagte der 56-Jährige, „aber natürlich leben auch wir nicht auf der Insel der Glückseligen.“