Roussillons Rückkehr ungewiss: Paulo Otavio aber immer stärker

Schon seit Weihnachten, seit sechs Pflichtspielen, muss der VfL Wolfsburg auf Jérôme Roussillon verzichten. Der 28 Jahre alte Franzose hat noch immer mit den Folgen seiner Covid-19-Infektion zu kämpfen, trainiert nur individuell und unter genauer Beobachtung der Ärzte, die ihm bisher noch kein grünes Licht zur Rückkehr in die Vollbelastung geben konnten. Weil die Langzeitfolgen der Krankheit ungewiss sind, behandelt der Klub den Franzosen lieber ganz behutsam. Seine Rückkehr ist offen.

Dass Roussillons Ausfall keine negativen sportlichen Auswirkungen für den Bundesligisten hat, liegt an Paulo Otavio. Der 26 Jahre alte Brasilianer ersetzt den Franzosen seit dessen Infektion auf der linken Abwehrseite und steigert sich von Spiel zu Spiel. Gegen Bayer Leverkusen lieferte er sein Meisterstück im Wolfsburger Trikot ab. „Er hat wahrscheinlich noch nie so gut verteidigt wie am Samstag“, lobte Sportchef Jörg Schmadtke.

Otavio: „Bin zu einhundert Prozent stabil und voll fokussiert“

Anfangs hatte Otavio noch große Schwierigkeiten mit seinem Gegenspieler Moussa Diaby, der einige gefährliche Szenen initiierte. Doch mit fortlaufender Spieldauer war Otavio dran. Manche gehen nach einer solche Startphase unter, andere schwimmen sich frei. Der Brasilianer gehört in Kategorie 2 und half seinem Team enorm – mit einer sensationellen Zweikampfquote von mehr als 80 Prozent. „Das freut mich sehr“, sagt er. „Es war schwer am Anfang, aber ich war total fokussiert und wollte meine Bestleistung bringen. Ich bin sehr, sehr zufrieden.“

Das Wort „endlich“ nimmt Otavio in dem Zusammenhang zwar nicht in den Mund, es würde aber passen. Denn „ich habe so lange gewartet auf solch eine Phase“, sagt er. Seit seinem Transfer im Sommer 2019 vom FC Ingolstadt zum VfL hatte er sich mehrere schwere Verletzungen zugezogen. „So schwere Phasen hatte ich nie zuvor in meiner Karriere“, sagt er. Doch im Moment läuft’s. „Ich bin zu einhundert Prozent stabil und voll fokussiert auf meine Aufgabe.“

Die hat Otavio beim 1:0-Sieg in Leverkusen hervorragend erledigt. So ein Auftritt steigert nicht nur das eigene Selbstvertrauen, sondern erhöht auch die Aufmerksamkeit der Gegner. „Ich merke, dass sie nicht mehr fragend gucken, wer ich denn bin, sondern dass sie mehr Respekt haben.“ Und den erarbeitet man sich über starke Leistungen – wie in Leverkusen.

Letzte Details bei Leihe von William zu Schalke

Im Rheinland fand sich Otavios Landsmann William schon nicht mehr im Wolfsburger Aufgebot wieder. Der 25 Jahre alte Brasilianer steht unmittelbar vor einer halbjährigen Leihe zu Schalke 04. Das bestätigte Schmadtke am Sonntag unserer Zeitung. Es seien nur noch Details zu klären. William hat beim VfL eine schlechte Perspektive, weil ihm auf seiner Position rechts hinten mit Kevin Mbabu und Ridle Baku zwei Konkurrenten enteilt sind.

Dass William der Rang von Mbabu und Baku abgelaufen wurde, lag auch an seiner schweren Knieverletzung, die er sich vor einem Jahr zugezogen hatte. In seiner neunmonatigen Ausfallzeit etablierte sich Mbabu, der zuvor Anlaufschwierigkeiten in Wolfsburg gehabt hatte, und im Sommer verpflichteten die Wolfsburger Baku für rund zehn Millionen Euro Ablöse aus Mainz. Ebenjener erzielte am Samstag das entscheidende Tor in Leverkusen, während Otavio nach Stotterstart einen fehlerfreien Auftritt bot. William sah da nur zu – und verbringt die Rückrunde wohl bei den Schalkern.

