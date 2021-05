Seit dem 2:2 in Leipzig haben Paulo Otavio (Mitte) und der VfL Wolfsburg die Königsklasse sicher. Nun wollen sie gegen Mainz 05 den passenden Saisonabschluss feiern.

Wolfsburg. Gegen Mainz 05 will sich der VfL Wolfsburg mit einem Sieg in die Sommerpause verabschieden. Glasner will die Partie aber „ernst angehen“.