Beim Heimspiel der VfL-Fußballerinenn gegen die SGS Essen, das am Totensonntag stattfindet, dürfen keine Zuschauer ins Stadion. Das gaben der VfL und die Stadt nun in einer gemeinsamen Pressemitteilung bekannt.

Wolfsburg. Am Totensonntag müssen die Zuschauer im Heimspiel gegen die SGS Essen draußen bleiben. In der Vergangenheit hatte es in Wolfsburg Ausnahmen gegeben.