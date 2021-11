Der nicht zustande gekommene Wechsel von Amin Younes 2018 zum VfL Wolfsburg war nun noch einmal Thema am Landgericht Braunschweig. Der damalige Younes-Berater hatte den VfL auf die Zahlung einer Provision in Höhe von 100.000 Euro verklagt. Es sieht aber so aus, als ist für den Spielervermittler nichts zu holen.