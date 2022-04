Noten: So schlugen sich die Profis des VfL Wolfsburg gegen Mainz

Koen Casteels: Bewahrte den VfL dreimal mit klasse Fußabwehren vor einem Gegentreffer.Note: 2

Ridle Baku: Machte insbesondere im ersten Durchgang mächtig Alarm auf seiner Seite.Note: 2

Sebastiaan Bornauw: Fiel in der guten Mannschaftsleistung nicht nur wegen seines groben Schnitzers etwas ab.Note: 4

John Anthony Brooks: Bekam wenig zu tun – aber wenn, dann war er zur Stelle.Note: 3

Jerome Roussillon: Starke Flankenläufe und auch hellwach im Gegenpressing. Gute Leistung.Note: 2,5

Maximilian Arnold: Denker und Lenker und zur Not auch Kämpfer – Arnold gab den Ton an.Note: 2

Xaver Schlager: Nicht so auffällig, wie man es von ihm gewohnt ist, dennoch sehr solide.Note: 3

Yannick Gerhardt: Sehr zweikampfstark und auch mit einigen guten spielerischen Akzenten.Note: 3

Max Kruse: Drei Tore, viele Ideen, immer anspielbar. Kruse war der überragende Mann. Mit stehenden Ovation vom Platz begleitet. Note: 1

Lukas Nmecha: Hatte einige gute Aktionen, war an zwei Toren direkt beteiligt, suchte aber doch zu oft die schwierige Lösung.Note: 3

Jonas Wind: Der Junge macht in dieser Verfassung einfach Spaß. Ballsicher, trick- und ideenreich und dann auch noch mit dem richtigen Torriecher.Note: 1

Felix Nmecha (ab 64. für Schlager): Versuchte einiges, aber die Luft war im zweiten Durchgang bei allen ein wenig raus. ohne Note

Bartosz Bialek (ab 64. für L. Nmecha): Auch er bekam keine Chance mehr, sich zu beweisen.ohne Note

Maximilian Philipp (ab 74. für Wind): Der Offensivmann kam auch noch zum Einsatz.ohne Note

Kevin Mbabu (ab 74. für Baku): Durfte noch etwas auslaufen und den Sieg genießen. ohne Note

Kevin Paredes (ab 81. für Kruse): Der Youngster durfte erneut Bundesliga-Luft schnuppern.ohne Note

