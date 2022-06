Wolfsburgs Schlager verpasst Länderspielsieg über Frankreich

Wolfsburg. Die Nationalspieler des Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg haben noch keine Pause. So laufen die Länderspiele von Wind, Casteels und Co.

Ganz unterschiedlich erfolgreich waren die Nationalspieler des Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg in den Länderspieleinsätzen. Nur knapp am Überraschungserfolg schrammte Xaver Schlager vorbei, der mit Österreich in der Nations League Weltmeister Frankreich am Rande einer Niederlage hatte.

Mehr zum Thema:

Wölfe-Post - Jetzt den Newsletter bestellen Jede Woche alle News zum VfL Wolfsburg ins Postfach E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

1:1 hieß es am Ende unter dem neuen österreichischen Bundestrainer Ralf Rangnick. Schlager spielte 90 Minuten durch im zentralen Mittelfeld und musste mit seinem Team erst in der 83. Minute durch Kylian Mbappé den Ausgleich hinnehmen. Am Montag (20.45 Uhr) treffen Schlager und Co. in Kopenhagen auf die Auswahl Dänemarks.

Mit der befand sich Schlagers VfL-Kollege Jonas Wind ebenfalls im Einsatz. Der war nach einer Verletzung wieder fit und wurde in der 62. Minute eingewechselt, konnte aber auch nicht verhindern, dass das Heimspiel gegen Vize-Weltmeister Kroatien 0:1 verloren ging. Bei den Kroaten saß Wolfsburg-Rückkehrer Josip Brekalo nur auf der Bank. Trotzdem bleiben die Dänen (6 Punkte) Tabellenführer nach drei von sechs Gruppenspielen in der Gruppe 1 der League A vor Österreich (4).

Casteels im Tor der Belgier

In der Gruppe 4 der League A verpasste es VfL-Torwart Koen Casteels mit Belgien (nun 4 Punkte) beim 1:1 in Wales, den Anschluss an Spitzenreiter Niederlande (2:2 gegen Polen) herzustellen. Casteels durfte den Kasten hüten und kassierte in der 86. Minute noch Wales’ Ausgleich. Weiter geht es für Casteels und die Seinen am Dienstag (20.45 Uhr) in Polen.

Zu einem Kurzeinsatz von der 85. Minute an kam VfL-Stürmer Lukas Nmecha im Spiel der DFB-Auswahl in Ungarn (Endstand 1:1). In den wenigen Minuten blieb er ohne nennenswerte Aktion. In den zurückliegenden drei Nations-League-Partien (zuvor 1:1 in Italien und 1:1 gegen England) durfte sich Nmecha somit kaum beweisen mit Blick auf die WM in Katar Ende des Jahres.

1:0-Sieg für van de Ven

Außerdem gewann VfL-Verteidiger Micky van de Ven mit der niederländischen U21 mit 1:0 in Wales. Er wurde in der 46. Minute eingewechselt.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de