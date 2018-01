Bis 2020! Harder verlängert beim VfL

Es ist eine fantastische Nachricht für die Frauenfußball-Fans in Wolfsburg, und natürlich auch ein Signal an Mitspielerinnen sowie die Konkurrenz. Die vielleicht beste Fußballerin in der Mannschaft bekennt sich weiterhin zum VfL – Pernille Harder hat ihren ohnehin bis 2019 gültigen Vertrag bereits...