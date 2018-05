Goeßling will Finals „richtig genießen“

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg streben in Köln nach dem vierten Sieg im DFB-Pokal in Folge. Die Vorfreude auf die Partie gegen Vizemeister Bayern München war auch bei den Interviews um die Abschlusspressekonferenz in Köln zu spüren. „Es ist ein Spiel in einem tollen Stadion, mit einem tollen...