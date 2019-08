Harder beschert VfL-Frauen einen Sieg zum Liga-Start

Der deutsche Meister ist mit einem Sieg in die neue Saison in der Frauenfußball-Bundesliga gestartet. Das 1:0 (0:0) gegen den SC Sand zeigte aber auch, dass vieles beim VfL Wolfsburg noch nicht funktioniert. In einer einseitigen Partie vor 1948 Zuschauern im AOK-Stadion ließ die Mannschaft von Trainer Stephan Lerch zahlreiche Hochkaräter liegen. Pernille Harder sorgte per Strafstoß für den Treffer des Tages.

Mit Keeperin Hedvig Lindahl, Innenverteidigerin Dominique Bloodworth, Linksverteidigerin Felicitas Rauch und Außenstürmerin Svenja Huth brachte VfL-Coach Stephan Lerch vier Neuzugänge in seiner ersten Startelf der Saison. Aus dem Kapitäninnen-Dreigestirn Alexandra Popp, Pernille Harder und der aktuell verletzten Almuth Schult führte zum Auftakt Nationalmannschafts-Kapitänin Popp die Mannschaft aufs Feld.

Was sich im Vergleich zur vergangenen Saison nicht im Geringsten geändert hat, war die Dominanz, mit der die Wolfsburgerinnen aufgetreten sind. Der VfL setzte Sand schon weit in dessen Hälfte unter Druck und erzwang so auch zahlreiche frühe Ballgewinne. Nutzen konnten sie die Gastgeberinnen allerdings im ersten Durchgang noch nicht. Pia-Sophie Wolter traf früh mit einem satten Schuss nur das Außennetz (7. Minute). Bloodworth fasste sich aus gut 20 Metern ein Herz, ihr Schuss strich knapp am SC-Tor vorbei. Torhüterin Manon Klett rettete zudem knapp vor VfL-Toptorjägerin Ewa Pajor (30.) und stark gegen einen Harder-Kopfball aus sechs Metern (43.). Pajor, die vor dem Spiel für ihre 24 Bundesliga-Treffer der Vorsaison noch die Torjägerkanone des Kicker überreicht bekam, scheiterte nach einem frühen Ballgewinn freistehend vor Klett, traf nur den Außenpfosten.

VfL-Frauen gewinnen gegen SC Sand 1:0 VfL-Frauen gewinnen gegen SC Sand 1:0 Der deutsche Meister ist mit einem Sieg in die neue Saison in der Frauenfußball-Bundesliga gestartet. Foto: Sebastian Priebe/regios24 Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Kurz vor der Pause hätte Sands Dörthe Hoppius die Partie auf den Kopf gestellt. Lindahl hatte nach einem eigenen Einwurf auf die VfL-Torfrau ihr den Ball zwei Meter vor dem eigenen Kasten in die Füße gespielt, doch die SC-Angreiferin war zu überrascht (41.).

Mit noch mehr Druck kam Wolfsburg aus der Kabine, in Pajors Versuch aus sechs Metern warf sich noch Diane Caldwell. Rauchs Flanke, die länger und länger wurde, lenkte Klett noch an die Latte (beide 46.). Als Hoppius im eigenen Strafraum Bloodworth legte, war es mit einem Foulelfmeter schließlich soweit: Harder erzielte mit einem Flachschuss ins linke Eck die Führung vom Punkt (48.).

Der VfL brauchte diese Gelegenheit, das wurde auch hinterher deutlich. Denn trotz aller Überlegenheit und zahlreicher weiterer Torchancen durch Popp, die mit einem Ausfallschritt den Ball aus kurzer Distanz knapp vorbei setzte (63.), Pajor, die freistehend vorbeischob (72.), oder der eingewechselten Zsanett Jakabfi, die stark freigespielt worden war und vergab (76.), wollte das zweite Tor einfach nicht fallen. Popp scheiterte in der Schlussphase noch ein weiteres Mal aus zentraler Position an Klett (87.).

Spiel kompakt

VfL: Lindahl – Wedemeyer (82. Maritz), Goeßling, Bloodworth, Rauch – Gunnarsdottir, Popp – Wolter (70. Jakabfi), Harder (67. Engen), Huth – Pajor.

Lindahl – Wedemeyer (82. Maritz), Goeßling, Bloodworth, Rauch – Gunnarsdottir, Popp – Wolter (70. Jakabfi), Harder (67. Engen), Huth – Pajor. SC: Klett – Balcerzak, Caldwell, Moorrees, Fiebig – Pinther (87. Satchell), van Bonn, Prohaska, Blagojevic – Winczo, Hoppius (65. Rijsdijk).

Klett – Balcerzak, Caldwell, Moorrees, Fiebig – Pinther (87. Satchell), van Bonn, Prohaska, Blagojevic – Winczo, Hoppius (65. Rijsdijk). Tore: 1:0 Harder (48./Foulelfmeter).

1:0 Harder (48./Foulelfmeter). Gelbe Karten: – / Prohaska.

– / Prohaska. Schiedsrichterin: Christine Weigelt (Leipzig).

Christine Weigelt (Leipzig). Zuschauer: 1948 im AOK-Stadion.

1948 im AOK-Stadion. MSV Duisburg – VfL Wolfsburg Sonntag, 14 Uhr, PCC-Stadion.