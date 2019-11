„Hausaufgaben gemacht“ – Bayern sinnen auf schnelle Revanche

Nur eine Woche ist das letzte Duell der beiden besten deutschen Frauenfußball-Teams her. Im Achtelfinale des DFB-Pokals warf der VfL Wolfsburg den FC Bayern in dessen Wohnzimmer aus dem Wettbewerb. Die Münchenerinnen sinnen nun auf die schnelle Revanche. Denn schon heute gibt’s das Wiedersehen in...