VfL-Frauen landen mit leichter Verspätung in Portugal

Mit einer rund einstündigen Verspätung sind die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg im Trainingslager in Portugal angekommen. Am frühen Mittwochnachmittag bezog der VfL-Tross das Mannschaftsquartier in Vila Nova de Cacela. Die kurze Verzögerung, weil der Flieger in Berlin nicht wie geplant abheben...