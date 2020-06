Bielefelds Torjägerin vor Cup-Duell: Es ist alles möglich

Sarah Grünheid schoss alle acht Bielefelder Pokaltore in dieser Saison. Auch gegen den VfL Wolfsburg, Abo-Sieger in diesem Wettbewerb seit fünf Jahren, rechnet sich die Arminia-Goalgetterin etwas aus.

Zwei faustdicke Überraschungen sind Arminia Bielefeld, das in der 2.Frauen-Bundesliga vor dem Abbruch Schlusslicht war, im DFB-Pokal schon gelungen. Und der Außenseiter will seine Erfolgsgeschichte im Halbfinale weiterschreiben, dann gegen keinen Geringeren als den VfL Wolfsburg, der den Cup zuletzt fünf Mal in Serie gewann. Die Partie wurde nun zeitgenau terminiert, steigt am Mittwoch, 10. Juni, um 14 Uhr in Bielefeld. Noch offen ist – es ist aber nicht unwahrscheinlich –, ob das Duell auch übertragen wird.

Mit dem MSV Duisburg in Runde 2 (5:3 n. E.) und im Viertelfinale dem SC Sand (3:2 nach 0:1) mussten schon zwei Erstligisten in dieser Saison dran glauben – es läuft bei der Arminia. Nicht zuletzt dank ihrer Torjägerin Sarah Grünheid, die alle acht Bielefelder Pokal-Treffer aus dem Spiel heraus erzielte. Grünheid sagt vor dem Spiel gegen den Doublesieger gegenüber dfb.de denn auch keck: „Ich spreche nicht gerne in Floskeln, aber in diesem Fall muss ich es doch mal machen: Im Fußball ist immer alles möglich.“ Doch auch bei der 29-Jährigen klingt viel Respekt vor der Aufgabe durch: „Da kommen über 20 Nationalspielerinnen aus den verschiedensten Ländern. Mehr geht einfach nicht. Das ist das nächste Highlight, wir sollten es positiv angehen. Was haben wir zu verlieren? Wir können nur gewinnen.“