Rolfö fehlt dem VfL Wolfsburg, Harder und Abt sind gesetzt

Wolfsburg. Keine Experimente wagt Stephan Lerch vor dem Topspiel der Frauenfußball-Bundesliga in München. Hier erklärt der Trainer des VfL Wolfsburg, warum.

Es wird voraussichtlich noch nichts mit dem Comeback von Fridolina Rolfö. Die Mittelfeldspielerin des VfL Wolfsburg hatte nach einer Muskelverletzung aus dem Pokalspiel in Bielefeld und der daraus resultierende Zwangspause zwar am Donnerstag wieder mit den Reservistinnen trainiert. „Ein Einsatz gegen Bayern München käme wohl aber noch zu früh“, sagte Trainer Stephan Lerch vor dem Spiel des Spitzenreiters beim Tabellenzweiten am Sonntag (13 Uhr).

