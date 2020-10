VfL-Frauen wollen Überraschung vermeiden

Wolfsburg. Bayer Leverkusens Fußballerinnen haben schon so manchen Bundesliga-Gegner schocken können. Wolfsburg will sich am Sonntag in Köln schadlos halten.

Vorsicht vor dem Überraschungs-Team: Hauchdünn sicherte sich Bayer Leverkusen in der vergangenen Saison den Klassenerhalt in der Frauenfußball-Bundesliga – nur dank des besseren Torverhältnisses. Nicht möglich gewesen wäre das ohne die Sensation der Saison, als die Bayer-Frauen die Bayern-Frauen in der Hinrunde mit 2:1 besiegten. Auch im Pokal wusste die Mannschaft von Trainer Achim Feifel zu gefallen, schaltete bis zum Halbfinale Frankfurt und Hoffenheim aus. Nur gegen Meister Wolfsburg gab’s nichts zu holen, 7:0 und 5:0 gewann der VfL, der aber nicht davon ausgeht, dass es auch an diesem Sonntag so leicht wird.

Fast wäre die Partie sogar das Spitzenspiel des vierten Spieltags geworden, doch während der VfL gegen Aufsteiger Meppen den dritten Sieg im dritten Spiel feierte, ließ Leverkusen nach Siegen in Freiburg und gegen Duisburg bei Turbine Potsdam erstmals Federn (0:2). Wolfsburgs Trainer Stephan Lerch sagt über Bayer: „Es ist von den Teams, die um den Klassenerhalt kämpfen werden, eines der stärksten. Sie haben Kontinuität im Kader und eine ganz gute Mischung.“ Neben routinierten Spielerinnen wie Milena Nikolic, Ivana Rudelic oder der Ex-VfLerin Isabel Kerschowski zählen junge Talente wie Juliane Wirtz, Schwester von Bayer-Shootingstar Florian, zum Kader. Gegen Wolfsburg glückte Bayer keine Überraschung Wolfsburg konnte Leverkusen im Gegensatz zu anderen so gar nicht überraschen. Im letzten Spiel der vergangenen Saison ging’s um nichts mehr, von Bayer kam zu wenig, um den „Geister-Meisterinnen“ die Titel-Party zu verderben, gleichzeitig war der VfL zu stark. Lerch sagt: „Ich bin mir sicher, mein Trainerkollege wird sich etwas einfallen lassen, um uns das Leben dieses Mal schwerer zu machen.“ Die Vorzeichen sind zudem andere. Die Lerch-Elf befindet sich nach einigen Abgängen und obendrein aktuellen Personalsorgen in einem Umbruch, die Integration der zuletzt geholten Shanice van de Sanden und Karina Saevik, die in der Schlussphase gegen Meppen debütierten, dauert noch an. „Man muss ihnen Zeit geben. Sie zeigen sich im Training sehr engagiert und bringen ihre Qualitäten auf den Platz, aber es ist eben auch viel Neues dabei, und wir haben nicht die Zeit, wie wir sie in einer Vorbereitung hätten“, dämpft Lerch verfrühte Erwartungen an die beiden neuen Offensivspielerinnen, die aber schon bald wichtig werden dürften. VfL-Frauen mit Bayer-Spiel in eine englische Woche Denn mit dem Spiel bei Bayer starten die Wolfsburgerinnen in eine englische Woche, am Mittwoch geht’s zu Hause gegen Sand, am Sonntag darauf steht die lange Auswärtsreise zum Spiel beim SC Freiburg an. Der VfL-Coach weiß: „Danach geht es Schlag auf Schlag weiter und für uns auch um die richtige Belastungssteuerung.“ Doch erst einmal wollen die Grün-Weißen die Reise nach Köln, wo Leverkusen dieses Mal sein Heimspiel im Jugendfußball-Zentrum Kurtekotten vor maximal 96 Heim-Zuschauern (Corona-Regelung mit einer Auslastung von 20 Prozent) austrägt, beim Überraschungsteam schadlos überstehen. Das Rezept des VfL-Trainers ist folgendes: „Wir müssen uns auf uns fokussieren, eine gute Leistung abrufen und unsere Chancen konsequenter nutzen als das gegen Meppen der Fall war.“ Bayer Leverkusen – VfL Wolfsburg, Sonntag, 14 Uhr, Jugendfußball-Zentrum Kurtekotten