VfL-Frauen: Lerch lobt „Schritt nach vorne“

So soll’s bestenfalls laufen: Svenja Huth (nicht im Bild) hatte geflankt, Kapitänin Alexandra Popp (3. v. l.) per Kopf vollendet. So fiel am Mittwoch das 1:0 gegen Sand. Wolfsburgs Coach Stephan Lerch sieht Fortschritte bei seiner Elf, die sich erst einmal hatte finden müssen.