Popp fehlt den VfL-Frauen auch im Topspiel-Dreierpack

Die Hoffnung, dass Alexandra Popp den Bundesliga-Fußballerinnen des VfL Wolfsburg bereits zeitnah wieder zur Verfügung steht, hat sich offenbar zerschlagen. Der nationale Doublegewinner machte am Mittwoch öffentlich, dass die Grün-Weißen auch in den kommenden drei Partien auf ihre Kapitänin verzichten müssen. In diese Zeit fällt auch das Topspiel beim FC Bayern München am 15. November.

Popp hatte sich im Bundesliga-Spiel beim SC Freiburg (1:1) kurz vor Schluss eine zugezogen. Die ungefähre Ausfallzeit hierfür liegt je nach Heilungsverlauf bei zwei bis sechs Wochen. Doch schon vor dem wichtigen Topspiel-Dreierpack in der Liga mit den zwei Auswärtsspielen beim Tabellendritten Turbine Potsdam (Freitag, 19.15 Uhr), beim Spitzenreiter in München (Sonntag, 15. November, 14 Uhr) und gegen den Vierten Eintracht Frankfurt (Freitag, 20. November, 19.15 Uhr) hat sich die Hoffnung auf eine frühe Rückkehr zerschlagen. In der Offensive müssen die Wolfsburgerinnen bereits langfristig auf Pauline Bremer (Kreuzbandriss) und Ewa Pajor (Knieverletzung) verzichten. Fridolina Rolfö hatte beim 11:0 im Pokal in Bochum gerade erst ihr Comeback nach Gehirnerschütterung gefeiert.

Popp-Rückkehr beim VfL erst im Dezember

Dem VfL stünde Popp damit erst wieder im Dezember zur Verfügung, wenn es turbulent weitergeht: Am 5. und 6. Dezember wird das Achtelfinale im DFB-Pokal gespielt, die Auslosung hierfür findet am Sonntag in Köln statt. Die Ex-Nationalspielerin Inka Grings lost die Paarungen von 18.30 Uhr an in der ARD-Sportschau aus. Am 8. und 9. Dezember geht’s für den VfL dann auswärts in der Champions League los. Der Vorjahresfinalist bekommt seinen Gegner am 24. November in Nyon zugelost. Die Bundesliga geht nach einer dreiwöchigen Pause vom 11. Dezember an weiter, Wolfsburgs Partie bei Werder Bremen ist noch nicht genau terminiert.

Doorsoun trainiert wieder auf dem Platz

Während die Kapitänin weiter ausfallen wird, gab es aus dem Lazarett aber auch eine gute Nachricht: Defensiv-Allrounderin Sara Doorsoun trainiert nach ihrer im Champions-League-Endspiel gegen Lyon (1:3) erlittenen Knieverletzung wieder auf dem Platz mit. Wann genau die Nationalspielerin für Coach Stephan Lerch wieder eine Option sein wird, ist aber noch unklar.

Turbine Potsdam – VfL Wolfsburg, Freitag, 19.15 Uhr, Eurosport überträgt live.