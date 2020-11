Lerch ist zufrieden mit der Reaktion auf München

Ja, es war eine Reaktion auf die schmerzhafte Pleite in München, und doch sind die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg spielerisch weiter nicht da, wo man sie erwartet hätte. Aber, und das ist die gute Nachricht nach dem erst am Ende deutlichen 3:0 gegen Eintracht Frankfurt: In der Liga sollte es reichen, um unbeschadet bei noch zwei Liga-Spielen in Bremen und Essen ins neue Jahr zu kommen. Und dann sollten die Karten vor allem mit den Rückkehrerinnen für die Offensive, Ewa Pajor und Alexandra Popp, besser stehen.

Der Spielbericht zu Frankfurt: Erst am Ende deutlich- VfL-Frauen besiegen Frankfurt 3-0 Denn einerseits stellten die Wolfsburgerinnen mit Joelle Wedemeyer, Lena Oberdorf und der vom Elfmeterpunkt erneut treffsicheren Lena Goeßling wieder drei verschiedene Torschützinnen. Aber: Alle drei sind eigentlich eher defensiv unterwegs. Ihre Tore schossen sie entweder aus der Distanz oder eben per Strafstoß. Im Angriff hapert es, Karina Saevik und auch Shanice van de Sanden scheinen nach ihren kurzfristigen Wechseln zum VfL noch Eingewöhnungszeit zu benötigen. Und ohne die abgewanderte Pernille Harder oder Popp und Pajor hakt es noch vorn sehr: Die letzten Pässe in den Strafraum sind häufig zu ungenau, und vielleicht fehlt aktuell auch eine Stürmerin, die aus keiner Chance mal ein Tor macht. VfL-Frauen besiegen Eintracht Frankfurt VfL-Frauen besiegen Eintracht Frankfurt Die Wölfinnen haben sich nach der herben Schlappe gegen die Bayern am Freitag, 20. November, rehabilitiert und siegten deutlich mit 3:0. Foto: Sebastian Priebe/regios24

VfL-Frauen besiegen Eintracht Frankfurt Die Wölfinnen haben sich nach der herben Schlappe gegen die Bayern am Freitag, 20. November, rehabilitiert und siegten deutlich mit 3:0. Foto: Sebastian Priebe/regios24 Lerch zeigt sich zufrieden: „Gute Antwort“ Coach Stephan Lerch übte dennoch nicht allzu viel Kritik, sagte stattdessen: „Wir sind glücklich und zufrieden, dass wir nach der Niederlage in München gegen einen starken Gegner gewonnen haben. Es war eine gute Antwort auf letzte Woche.“ Die Aggressivität und das frühe Stören haben ihm gut gefallen. Zurecht, denn zu hundertprozentigen Chancen kam Frankfurt trotz großen Potenzials nicht. „Wir wollten eine Reaktion zeigen, und ich finde, das hat die Mannschaft gut umgesetzt, wir waren griffig und aggressiv“, sagte Wolfsburgs Coach. So lief’s für die VfL-Frauen in München: 1-4 bei Bayern – der VfL geht im Topspiel unter Den schönsten Satz des Abends sagte aber Wedemeyer, die mit ihrem herrlichen Tor in der 9. Minute früh den Grundstein für den Sieg sorgte. Über ihren Treffer sagte sie: „Er war so gewollt und sollte rechts oben rein. Dass er direkt in den Winkel ging, war traumhaft.“ Und mit einem Augenzwinkern befand sie: „Das war mein schönstes Tor in der Bundesliga.“ In ihrem 50. war es das zweite... Mehr zu den VfL-Frauen: VfL Wolfsburg- Gleiches Personal, aber ein anderes Gesicht VfL-Chancen im Titelkampf- Geschichte macht wenig Hoffnung Vorentscheidung? Lerch denkt an die Saison 2018/19