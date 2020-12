Die VfL-Frauen stehen im Viertelfinale des DFB-Pokals

Wolfsburg. Janssen, Saevik, van de Sanden drehen ein 0:1 gegen Duisburg noch in ein 3:1. Titelverteidiger bastelt damit weiter am siebten Cup-Sieg in Serie.

Der VfL hat sich schwergetan, aber völlig verdient das Viertelfinale im DFB-Pokal erreicht. 63 Minuten musste der Cup-Sieger der vergangenen sechs Jahre gegen Bundesliga-Schlusslicht MSV Duisburg zittern, dann hatten die Wolfsburger Fußballerinnen den 0:1-Pausenrückstand gedreht, siegten am Ende im AOK-Stadion mit 3:1 und können weiter am siebten Triumph in Serie basteln.

Im Vergleich zum 3:0 gegen Frankfurt am 20. November, dem letzten Spiel vor der Länderspielpause, wechselte Coach Stephan Lerch dreimal: Statt Katarzyna Kiedrzynek stand Friederike Abt im Tor, Kathrin Hendrich und Zsanett Jakabfi mussten für Felicitas Rauch und Pia-Sophie Wolter auf die Bank. Neuzugang Rebecka Blomqvist stand nach drei Tagen beim neuen Klub noch nicht im Kader. Wolfsburg drückt, Duisburg verteidigt Es kristallisierte sich schnell das zu erwartende Spiel heraus: Duisburg verteidigte ultradefensiv, störte die Wolfsburger Offensivbemühungen erst ab 30 Metern vor dem eigenen Tor und empfing den VfL mit einer Sechser-Abwehrkette am MSV-Strafraum. Die Gastgeberinnen begannen geduldig, suchten nach den Lücken im engen Abwehrverbund. Während der MSV so gar keine Anstalten zu machen schien, etwas für den Angriff zu tun. Wolfsburg kam zu einigen Gelegenheiten, aus denen sich auch mehr hätte ergeben können. Vor allem Lena Oberdorf schaltte sich immer wieder offensiv ein, zielte aus der Distanz erst knapp daneben (9. Minute), dann hielt Duisburgs Torfrau Meike Kämper (13.), die auch Oberdorfs Versuch aus acht Metern vereitelte (23.). Baucom trifft aus dem Nichts Dann plötzlich tat sich etwas, und Duisburg war voll da: Der VfL konnte Jorian Baucom nicht stoppen, die den Ball aus 18 Metern mit links ins linke obere Eck versenkte – ein Traumtor, das Wolfsburg schockte (27.). Die MSV-Stürmerin hatte auch schon im Oktober im AOK-Stadion getroffen. Doch damals war das Liga-Schlusslicht schon abgeschlagen, die zwei Gegentore beim 5:2 ärgerten den VfL allenfalls. Doch jetzt war es anders, dieser Treffer würde fürs Viertelfinale und die Sensation reichen. Die Grün-Weißen sammelten sich und kamen auch schnell zu Chancen. Die beste hatte erneut Oberdorf, deren Kopfball nach einer Ecke an die Latte klatschte (36.). Ingrid Engens Nachschuss aus 18 Metern strich knapp vorbei (45.). Janssen und Saevik drehen den Rückstand noch Viel länger roch es vorerst aber nicht nach Cup-Coup: Lerch reagierte, brachte zur zweiten Halbzeit Neuzugang Shanice van de Sanden für mehr Alarm auf der rechten Seite und stellte auf mehreren Positionen um, unter anderem zog er Oberdorf weiter nach vorne, die auch die nächste Chance hatte, aus 15 Metern aber vorbeischoss (51.). Duisburg wurde es zum Verhängnis, dass es so gut wie keine Entlastung hatte. Und so ging dann doch einer rein. Dominique Janssen nahm aus 22 Metern Maß, auch ihr Versuch schlug – auf van-de-Sanden-Quervorlage – im Knick ein (55.). Jetzt war Wolfsburg drin, schnürte den MSV immer weiter ein und zwang ihn zu Fehlern. Svenja Huth setzte sich über rechts durch, Oberdorf stand in der Mitte parat, doch Duisburg klärte gerade so (60.). Engültig den Bann brach Karina Saevik. Julia Debitzki ließ sich von der Norwegerin im Zweikampf abkochen und die Stürmerin schoss cool ein (63.). Van de Sanden macht den Deckel auf den VfL-Sieg Die Rolle, selbst aktiv werden zu müssen, lag den Gästen bedeutend weniger. Auch weil der VfL nicht nachließ und auf das dritte Tor spielte. Janssen per Freistoß (67.) und Joker Zsanett Jakabfi (71.) waren dem dritten Tor nah. Duisburg versuchte noch, auf 2:2 zu stellen, der VfL traf in der Nachspielzeit durch van de Sanden noch zum entscheidenden 3:1 – das war’s. Es war ein schwieriges Unterfangen, doch die erste Niederlage in diesem Wettbewerb seit dem 16. November 2013 (0:1 in Frankfurt) blieb den Wolfsburgerinnen erspart. Spiel kompakt VfL Wolfsburg: Abt – Wedemeyer, Goeßling, Janssen, Rauch – Engen, Oberdorf – Wolter (46. van de Sanden), Huth (90.+1 Cordes), Rolfö (67. Jakabfi) – Saevik (80. Dickenmann). MSV Duisburg: Kämper – Fürst, Hilbrands, Debitzki, Hochstein (89. Angerer), Lange – Halverkamps, Morina, Maierhofer, Cin (80. O’Riordan) – Baucom. Tore: 0:1 Baucom (27.), 1:1 Janssen (55.), 2:1 Saevik (63.), 3:1 van de Sanden (90.+2). Gelbe Karten: – / –. Schiedsrichterin: Mirka Derlin (Dahme).