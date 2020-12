Doorsoun nach VfL-Comeback: 2021 „greife ich wieder voll an“

Eine Innenbandverletzung im linken Knie aus dem verlorenen Champions-League-Finale Ende August hatte Sara Doorsoun mehr als drei Monate ausgebremst gehabt. In der Königsklasse gab die Verteidigerin des Frauenfußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg am Mittwoch beim 5:0 im Sechzehntelfinal-Hinspiel bei Spartak Subotica ihr Comeback nach Einwechslung.

„Ich habe mich wahnsinnig darüber gefreut, dass ich heute wieder Einsatzzeit bekommen habe, dass ich 45 Minuten spielen durfte“, sagte die Nationalspielerin anschließend glücklich. „Es war mehr als drei Monate her gewesen, dass ich meinen letzten Einsatz gehabt hatte. Dementsprechend aufgeregt oder voller Vorfreude war ich.“

Routinierter Auftritt

Nicht alles fiel auf Anhieb leicht, doch Doorsoun spielte routiniert. „Ich habe versucht, es zu genießen und einfache Sachen zu machen, weil es ja doch schon ein längerer Zeitraum war, in dem ich nicht mehr auf dem Platz stand.“ Ihre Analyse, was schon gut lief und was noch besser werden muss, lautete wie folgt: „Spielpraxis ist immer das Wichtigste. Ich bin seit vier Wochen wieder im Training. Aber im Wettkampf ist es noch etwas anderes. Im Training werden mir Fehler verziehen. Hier im Champions-League-Spiel hatten wir gesagt, dass wir zu Null spielen. Dazu wollte ich meinen Teil beitragen. Gott sei Dank, es hat geklappt.“

Auch ihr Trainer Stephan Lerch, der sie nach der Pause beim Stande von 3:0 in die Abwehr einwechselte, zeigte sich zufrieden mit dem Comeback. „Sara hat es ordentlich gemacht. Man konnte sich gleich wieder auf ihre Schnelligkeit und ihre Stärken in der Defensive verlassen“, lobte Lerch. Dass Doorsoun in der Offensive noch die eine oder andere Entscheidung schwergefallen sei, sei normal: „Ihr fehlt noch der Spielrhythmus.“

„Ein bisschen müde“

Dass sie nicht von heute auf morgen zurück zu alter Stärke gelangt, ist Doorsoun klar. „Ich weiß, dass ich noch einen Moment brauche. Es sind jetzt noch zwei Wochen bis zur Winterpause. Danach greife ich wieder voll an“, sagte sie. Glücklich, aber erschöpft trat sie dann die Heimreise an. „Ich merke, dass ich jetzt ein bisschen müde bin.“ Rechtschaffen aber.