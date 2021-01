VfL-Frauen: Torwart-Talent Loeck ist ganz weg

Wolfsburg. Die 20-Jährige wechselt fest nach Schweden. Wolfsburgs Bundesliga-Fußballerinnen starten am 10. Januar in die Wintervorbereitung.

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg lassen eines ihrer Talente ziehen: Keeperin Melina Loeck, die seit Juli an den schwedischen Klub Kristianstads DFF ausgeliehen war, wird nicht mehr zu den Grün-Weißen zurückkehren, sondern fest zum Dritten der abgelaufenen Saison in der Damallsvenskan wechseln. Ihr Vertrag in Wolfsburg wäre im Sommer 2021 ausgelaufen.

VfL Wolfsburg: Loeck verlässt den Verein

Loeck kam aus der eigenen U17, stieß im Sommer 2018 aus der U20 zum Bundesliga-Kader des VfL. Angesichts der großen Konkurrenz, allen voran um Nationalkeeperin Almuth Schult, war sie als Nummer 3 allerdings kein einziges Mal zum Einsatz gekommen. Die 20-Jährige spielte ausschließlich in der zweiten Mannschaft der Wolfsburgerinnen.

Im Sommer ging sie dann zunächst auf Leihbasis nach Schweden. Bisher kam sie allerdings auch dort nicht an der Nummer 1, Brett Maron aus den USA, vorbei. Lediglich ein Kurzeinsatz steht für Loeck zu Buche. Beim VfL hätte sie allerdings noch schlechtere Chancen auf Spielzeit gehabt: Hier stehen mit Schult, die nach der Geburt von Zwillingen im April in der Vorbereitung wieder voll angreifen will, Polens Nationalkeeperin Katarzyna Kiedrzynek und Friederike Abt drei Konkurrentinnen um den einen Platz im Tor bereit.

Bei Kristianstads DFF trifft Loeck dann im nächsten halben Jahr auf Sveindis Jane Jonsdottir. Der VfL hat das isländische Offensivtalent kurz vor dem Jahreswechsel aus ihrer Heimat verpflichtet, die 19-Jährige aber sofort nach Schweden weiterverliehen. Dort soll sie an das nächsthöhere Level herangeführt werden. Im Sommer tritt sie dann ihren bis 2024 gültigen Vertrag beim VfL an.

Die Wolfsburgerinnen befinden sich aktuell noch in der kurzen Winterpause. Für den 10. Januar hat Cheftrainer Stephan Lerch das erste Mannschaftstraining angesetzt, vorher sind noch die inzwischen üblich gewordenen Corona-Tests und Leistungsüberprüfungen zu absolvieren.

Beim VfL hoffen sie spätestens im Laufe der Vorbereitung auf die Rückkehr der verletzten Offensivspielerinnen Alexandra Popp und Ewa Pajor, um in der Rückrunde noch einmal Tabellenführer Bayern München anzugreifen. Als Neuzugänge sind die dänische Offensivspielerin Sofie Svana (19/ kam vom FC Rosengard) und die schwedische Stürmerin Rebecka Blomqvist (22/kam von Göteborg FC) dabei und dann ab Februar auch spielberechtigt.

Lesen Sie mehr von den Wolfsburger Profis: