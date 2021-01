VfL-Frauen: Schult-Comeback gleich gegen Frankfurt?

Seit gut einer Woche sind die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg wieder im Training und bereiten sich auf die zweite Halbserie der Saison vor. Am Mittwoch (18 Uhr) steigt am Elsterweg das erste von drei Testspielen in der Wintervorbereitung. Gegner ist die Eintracht aus Frankfurt, gegen die die Wolfsburgerinnen am Samstag (13 Uhr) ein weiteres Mal zu Hause testen. Möglich, dass es gleich am Mittwoch das Comeback von Keeperin Almuth Schult geben wird.

Stephan Lerch schließt nicht aus, dass es am Mittwoch so weit sein wird, er sagt aber auch: „Da haben wir uns noch nicht final festgelegt.“ Klar ist bisher nur, dass es im Normalfall in einem der drei Vorbereitungstests – am 29. Januar geht’s noch zur SGS Essen – soweit sein soll. Lerch möchte am liebsten mit Schult, Sommerzugang Katarzyna Kiedrzynek und Friederike Abt drei Torhüterinnen Spielpraxis gewähren, die für die anstehenden Aufgaben in Liga, Pokal und Königsklasse infrage kommen. Mit Talent Julia Kassen steht zudem eine vierte Keeperin im Aufgebot. Da die Reserve in der 2. Liga durch die Corona-Pandemie komplett ausgebremst ist, bleiben nur die Testspiele vor dem Liga-Start am 5. Februar (19.15 Uhr) gegen Turbine Potsdam, um Matchpraxis zu sammeln.

Erster Schult-Einsatz seit Juni 2019 naht

Für Schult wäre es der erste Einsatz seit dem 29. Juni 2019, als die deutsche Nationalmannschaft bei der WM in Frankreich im Viertelfinale Schweden mit 1:2 unterlegen war. Schult hatte sich danach erst einer Schulter-OP unterziehen müssen, wurde dann schwanger und ist seit April 2020 Zwillings-Mama. Seit November ist die 29-Jährige zurück im Mannschaftstraining. Am Mittwoch gegen Frankfurt könnte es nun wieder soweit sein, dass sie auf dem Platz steht. Was dafür sprechen könnte: Der Test findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, der Fokus würde nicht komplett auf der Nationaltorhüterin und ihrem Comeback liegen. Wichtig, wie Lerch betont: „Almuth hat keinerlei Probleme, weder mit ihrer Schulter noch im athletischen Bereich. Man darf aber nicht vergessen, dass sie lange raus war. Spielpraxis ist daher sehr wichtig.“

Auch Alexandra Popp hat die ersten Tage der Vorbereitung ohne Probleme mitmachen können. Die 29-Jährige, wie Schult Kapitänin beim VfL, war seit Oktober mit einer Kapselverletzung im Bereich des Fußrückens ausgefallen und wurde bei den Wolfsburgerinnen schmerzlich vermisst. „Sie hat die Belastung im Fuß schon noch gemerkt. Aber Alex hat alle Einheiten mitmachen können“, freut sich Lerch.

Lerch ist bei Pajor guter Dinge für die nächste Stufe

Ein längerer Weg zurück auf den Platz ist es noch bei Ewa Pajor. Die Reha der polnischen Torjägerin läuft nach Plan, im Februar soll sie individuell auf dem Platz arbeiten. Der VfL-Coach sagt: „Ende Januar steht für sie wieder ein Gesundheitscheck an. Wir sind guter Dinge, dass sie danach grünes Licht für die nächste Stufe bekommen wird.“

Mittendrin, die nächste Stufe zu erreichen, ist Sofie Svava. Die 20-jährige Dänin war zur Wintervorbereitung vom FC Rosengard (Schweden) nach Wolfsburg gewechselt. Und die Linksverteidigerin hinterlässt bisher einen guten Eindruck bei Lerch und dem Trainerteam. „Sie kann auf ihrer Seite viel Dampf machen, hat einen guten linken Fuß und ist sehr abschlussstark“, sagt der VfL-Trainer, der aber auch bremst: „Wir müssen sorgsam mit ihr umgehen. Sie hat mit ihrem Wechsel einen großen Schritt gemacht und entsprechend viele Eindrücke zu verarbeiten.“

Neu entfachter Konkurrenzkampf bei den VfL-Frauen

Am Mittwoch könnten mit ihrem ersten Einsatz für den VfL weitere Eindrücke hinzukommen. Gleiches gilt für Angreiferin Rebecka Blomqvist, die Anfang Dezember aus Göteborg zum Team dazustieß und seit Januar auch spielberechtigt ist. Die beiden Neuen sowie Rückkehrerinnen wie Popp sorgen für einen neu angefachten Konkurrenzkampf unter den Feldspielerinnen, den der VfL im ersten Halbjahr so nicht hatte. 21 Feldspielerinnen hat Lerch aktuell auf dem Trainingsplatz, neben Pajor fehlt lediglich Pauline Bremer (Kreuzbandriss). Wolfsburgs Trainer sagt: „Man merkt, es ist im positiven Sinne eine andere Atmosphäre. Es setzt auch ein natürlicher Konkurrenzkampf ein, keine Spielerin darf sich zurücklehnen. Das tut uns allen sehr gut und bringt uns unbewusst vielleicht noch ein paar Prozentpunkte mehr.“

Das soll auch gegen Frankfurt im ersten Test zu sehen sein. „Ich möchte, dass die Spielerinnen zeigen, dass mit ihnen zu rechnen ist“, sagt Lerch. Im Hinspiel hatte es der VfL gegen die Eintracht deutlich gemacht und mit 3:0 gewonnen. Allzu schnell sieht man sich hinterher auch nicht wieder, das Liga-Rückspiel ist für den 23. Mai angesetzt. Im DFB-Pokal könnte es dieses Duell frühestens Anfang April im Halbfinale geben.