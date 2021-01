Dieses Mal ist's deutlich: VfL-Frauen besiegen Frankfurt 3:0

Zweiter Sieg im zweiten Testspiel der Wintervorbereitung: Nach dem knappen 3:2 am Mittwochabend gegen Bundesliga-Konkurrent Eintracht Frankfurt machten es die Fußballerinnen am Samstagmittag gegen denselben Gegner deutlicher: Ein Eigentor von Camilla Küver, ein Traum-Freistoß von Felicitas Rauch, ein Abstauber-Tor von Pia-Sophie Wolter sorgten im AOK-Stadion für einen X:X (2:0)-Erfolg.

Im Vergleich zu Mittwoch rotierte Stephan Lerch erwartungsgemäß fast die gesamte Mannschaft durch. Der VfL-Trainer wechselte auf gleich zehn Positionen. Offensivspielerin Svenja Huth blieb als einzige in der Startformation. Ihr Startelfdebüt gab Winter-Neuzugang Rebecka Blomqvist. Im Tor ersetzte Friederike Abt Almuth Schult, die am Mittwoch ihr erstes Spiel seit dem WM-Viertelfinal-Aus im Sommer 2019 gegen Schweden bestritten hatte.

VfL dominiert Anfangsphase, Wolter scheitert noch

Der VfL dominierte die Partie vom Anpfiff weg. Richtig gut klappte das frühe Pressing auf die Frankfurter Abwehr, immer wieder holten sich die Wolfsburgerinnen den Ball schnell zurück und suchten dann den Weg über die Außen. Allein: Die Eintracht stand schnell wieder dichtgestaffelt, machte es dem VfL im letzten Spieldrittel damit schwer, Lösungen zu finden.

Eine erste Chance hatte Wolter trotzdem nach vier Minuten. Nach einer Flanke der auffälligen Fridolina Rolfö, die wie Ingrid Engen bereits angekündigt hatte, den Klub im Sommer verlassen zu wollen, war Pia-Sophie Wolter in der Mitte frei, verzog aber – da war bedeutend mehr drin. Wolfsburg bestimmte das Geschehen weiter, die Eintracht schaffte es nur sehr selten, sich nach vorne zu spielen. Rauch setzte die nächste Duftmarke mit einem 25-Meter-Freistoß, der knapp über das Tor strich.

Beim Führungstreffer des nationales Doublesiegers half der Gast eifrig mit, Küver köpfte eine Rolfö-Flanke am ersten Pfosten ins eigene Netz (22.). Frankfurts beste Gelegenheit in Halbzeit 1 vergab Lara Prasnikar gegen Abt, nachdem Küver sich über links stark bis zur Grundlinie durchgesetzt hatte (33.). Kurz vor der Pause setzte der VfL dann nach: Rauch nahm mit einem direkten Freistoß in den Giebel Maß und erhöhte auf 2:0 (45.).

Die Entstehung des Freistoßes hat unterdessen hoffentlich keine größeren Auswirkungen: Denn Laura Störzel hatte die starke Lena Oberdorf gefoult. Die 19-Jährige, die nach ihrem Sommerwechsel aus Essen voll eingeschlagen ist und ihren Vertrag bereits bis 2024 vorzeitig verlängert hat, musste am Knie behandelt werden. Die Mittelfeldspielerin blieb zwar auf dem Platz, wurde zur Pause aber für Alexandra Popp ausgewechselt. Mutmaßlich war’s eher eine Vorsichtsmaßnahme.

Nach dem Seitenwechsel macht der VfL schnell den Deckel drauf

Im zweiten Durchgang schaffte es der VfL schnell, für noch klarere Verhältnisse zu sorgen. Nach einer Ecke konnte Merle Frohms den ersten Wolfsburger Versuch noch entschärfen, doch Wolter setzte nach und traf aus kurzer Distanz zum 3:0 (49.). Allzu viel passierte dann allerdings nicht mehr. Der VfL war die bestimmende Mannschaft. Die Frankfurterinnen versuchten zwar einiges, um zumindest zu einem Ehrentreffer zu kommen. Allerdings standen die Gastgeberinnen hinten sicher.

Das letzte Testspiel der VfLerinnen vor der zweiten Saisonhälfte steigt am Freitag (18 Uhr) bei der SGS Essen. Man kann davon ausgehen, dass dann auch nahezu die Elf spielt, die genau eine Woche später, am 5. Februar (19.15 Uhr, live auf Eurosport), Turbine Potsdam im AOK-Stadion zum ersten Bundesliga-Spiel im Jahr 2021 empfängt.

Spiel kompakt

VfL Wolfsburg: Abt – Hendrich, Goeßling, Janssen, Rauch – Engen, Oberdorf (46. Popp) – Wolter, Huth (65. Jakabfi), Rolfö – Blomqvist (78. Cordes)

Eintracht Frankfurt: Frohms – Kirchberger (78. Köster), Kleinherne, Störzel, Küver – Feiersinger (65. Dunst), Pawollek (65. Johansdottir) – Nüsken (65. Martinez), Freigang (78. Santos), Reuteler – Prasnikar (65. Mauron).

Gelbe Karten: - / Störzel.

Tore: 1:0 Küver (22./Eigentor), 2:0 Rauch (45.), 3:0 Wolter (49.).

Schiedsrichterin: Miriam Schwermer (Rieder).