VfL Wolfsburg/Frauen VfL Wolfsburg wahrt Mini-Titelchance in Frauen-Bundesliga

Beste Spielerin des VfL Wolfsburg in Frankfurt war Stürmerin Ewa Pajor. Hier versuchte sie einen Seitfallzieher gegen die Einträchtlerinnen Tanja Pawollek (links) und Sophia Kleinherne (rechts).

Wolfsburg. Fast wäre der Traum des Frauenfußball-Bundesligisten schon am vorletzten Spieltag geplatzt. Dramatik in der Schlussminute beim 3:2 in Frankfurt.