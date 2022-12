VfL-Frauen: Jill Roord verpasst den Jahresendspurt der VfL-Frauen

Für Jill Roord ist das Fußballjahr 2022 zwar beendet, schlimmer verletzt ist die Offensivspielerin des VfL Wolfsburg aber nicht: Die niederländische Nationalspielerin hat sich beim 4:2-Erfolg des VfL am Donnerstagabend in der Champions League gegen die AS Rom eine Knochenreizung im linken Mittelfuß zugezogen und fällt laut Klub-Angaben bis zum Jahresende aus, kann damit in der Wintervorbereitung offenbar wieder einsteigen.

Die 25 Jahre alte Offensivspielerin, die am Samstag gegen Eintracht Frankfurt erstmals einen Dreierpack für den VfL geschnürt hatte, war gegen Rom bereits in der 9. Minute ohne Fremdeinwirkung bei einem schnellen Richtungswechsel umgeknickt und konnte nicht mehr weitermachen. Kurzfristig wird der VfL diesen Ausfall verkraften – wie schon gegen die Roma: Sveindis Jonsdottir wurde für sie eingewechselt, und die Isländerin glänzte als Torvorbereiterin und Vollstreckerin.

Bis zur Winterpause stehen für die Wolfsburgerinnen noch drei Spiele an: Am Sonntag (13 Uhr, AOK-Stadion) in der Bundesliga gegen den SV Meppen sowie die beiden abschließenden Königsklassen-Gruppenspiele gegen Slavia Prag (Freitag, 21 Uhr, AOK-Stadion) und bei SKN St. Pölten (22. Dezember, 18.45 Uhr). Nach dem 4:2 gegen die AS ist der VfL bereits für das Viertelfinale qualifiziert, für den Gruppensieg benötigt die Mannschaft von Trainer Tommy Stroot noch einen Sieg.

