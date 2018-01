Arbeitsrecht: Was darf ich über meinen Job erzählen?

Dr. Heiko Peter Krenz, Fachanwalt für Arbeitsrecht in Berlin, beantwortet Leserfragen.Ich rede gern über meine Arbeit – doch jüngst warnte mich ein Freund, ich wäre mitunter zu vertrauensselig. Was darf ich alles erzählen und was nicht? Das sagt der Anwalt: Auch ohne eine ausdrückliche Vereinbarung...