Patienten werden immer häufiger Antibiotika verschrieben

In Deutschland werden offenbar vermehrt Antibiotika zur Behandlung von Erkrankungen eingesetzt. Laut einer am Freitag veröffentlichten Umfrage im Auftrag der Krankenkasse DAK hatten im vergangenen Jahr 37 Prozent der Befragten in ein bis drei Fällen Antibiotika vom Arzt verschrieben bekommen. Das...