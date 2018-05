Wegen Amazon: Alexa als Vorname in den USA unbeliebt

2014 erlebte der Name Alexa in den USA einen kleinen Boom. Mehr als 6000 Mädchen wurden mit der Kurzform von Alexandra (griechisch: „Die Wehrhafte) benannt. 2015 ging die Zahl allerdings rasant zurück, wie Business Insider berichtet. Der Grund: In diesem Jahr brachte Amazon seinen Lautsprecher Echo...