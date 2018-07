Halogenlampe vor dem Aus: Was Verbraucher nun wissen müssen

Als am 1. September 2012 das endgültige Aus der Glühlampe in Kraft trat, war die Aufregung groß. Es gab regelrechte Hamsterkäufe – und in vielen Haushalten finden sich die Stromfresser noch immer. Zum 1. September 2018 endet nun auch die Produktion der meisten Halogenlampen. Das Bedauern darüber...