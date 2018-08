WhatsApp: Das sind die wichtigsten Tricks

Urlaubsgrüße per Status-Update, Einladungen per Chat, die nicht nerven, schnelle Suche von Begriffen oder Fotos – das alles kann der Messenger-Dienst WhatsApp. Keine Messenger-App ist so beliebt wie WhatsApp. Fast 90 Prozent der 14 bis 60-Jährigen nutzen die App fast täglich zum chatten. Trotzdem...