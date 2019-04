Bitkom: Digitalisierung erhöht Wettbewerbsdruck

Piktogramm mit der Aufschrift "Industrie 4.0". Zwei Drittel (65 Prozent) der Unternehmen ab 20 Mitarbeitern aus allen Branchen berichten, dass IT- und Internet-Firmen in ihren Markt drängen.

Berlin Unternehmen in Deutschland spüren einer aktuellen Studie zufolge einen steigenden Wettbewerbsdruck durch die Digitalisierung.

Wie der Digitalverband Bitkom zum Auftakt der Konferenz "hub.berlin" erklärte, belegten die Ergebnisse der repräsentativen Umfrage, dass die Digitalisierung in aller Breite in der Wirtschaft ankomme. "Digitalisierung erzeugt mehr Wettbewerb, und dieser Wettbewerb führt zu mehr Innovationen", sagte Bitkom-Präsident Achim Berg.

Der Studie zufolge sagen zwei Drittel (65 Prozent) der Unternehmen ab 20 Mitarbeitern aus allen Branchen, dass IT- und Internet-Firmen in ihren Markt drängen. Ein Jahr zuvor waren es noch 57 Prozent. 60 Prozent sehen auch Unternehmen aus anderen Branchen plötzlich als direkte Wettbewerber - 2018 sagten das noch 42 Prozent. 72 Prozent passten bestehende Produkte und Dienstleistungen entsprechend an. Und erstmals böten mehr als die Hälfte in Folge der Digitalisierung völlig neue Produkte und Dienstleistungen an. Die große Mehrheit der Unternehmen (91 Prozent) sehen die Digitalisierung allerdings in erster Linie als Chance.

Auf die Ausgaben der Unternehmen hat die Digitalisierung der Studie zufolge jedoch noch wenig Einfluss. Nur jedes fünfte Unternehmen (22 Prozent) will demnach im laufenden Jahr gezielt in die Entwicklung neuer digitaler Geschäftsmodelle investieren. Gut die Hälfte der befragten Unternehmen hat das in der Vergangenheit getan, stellt dafür aber keine Ressourcen für dieses Jahr bereit. Und 26 Prozent verfolgen keine Strategie für den digitalen Wandel. "Keine personelle Verantwortung, keine Zeit, kein Geld - so macht man keine Digitalisierungsstrategie", warnte Berg.