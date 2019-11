Brustkrebs: Wie er entsteht und welche Therapien helfen

Jedes Jahr erkranken in Deutschland rund 70.000 Frauen neu an Brustkrebs, mehr als 18.000 sterben an der Krankheit. Damit ist das sogenannte Mammakarzinom unter Frauen die häufigste Krebserkrankung – statistisch gesehen ist jede achte Frau im Laufe ihres Lebens betroffen. Zuletzt hatte auch...