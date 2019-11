Masern-Impfpflicht: Was Eltern jetzt wissen müssen

Das ist sie jetzt also, die viel diskutierte Impfpflicht gegen Masern. Wer nun sein Kind in eine Kita oder Schule schicken möchte, muss zuerst den Eintrag im gelben Pass vorweisen – sonst droht Bußgeld. Am Donnerstag stimmte der Bundestag der Gesetzesvorlage aus dem Haus von...