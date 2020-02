Endometriose: Was die Symptome sind - und was helfen kann

Ihre krampfartigen Schmerzen reißen sie oftmals mitten in der Nacht aus dem Schlaf. Dann brechen die Beschwerden in Wellen über sie herein. Dabei zieht sich ihr Unterleib so stark zusammen, dass ihre Beine erlahmen. Selbst kleinste Bewegungen sind unmöglich. „Ich liege einfach nur da und ertrage...