Ostern: Alle Corona-Regeln - radikaler Lockdown gekippt

Der Blitz-Lockdown zu Ostern ist Geschichte, bevor er überhaupt angefangen hat

Am Mittwoch stoppte Kanzlerin Angela Merkel die Ruhetage zu Ostern

Welche Regeln gelten jetzt zu Ostern? Hier finden Sie jetzt alle wichtigen Maßnahmen

Karfreitag ist nicht mehr fern, in den meisten Bundesländern beginnen bereits in wenigen Tagen die Osterferien – Ostern steht vor der Tür. Doch in Corona-Zeiten stellen sich viele Fragen: Wie viele Gäste dürfen zum Osterfest kommen? Kann man in Hotels übernachten? Finden Gottesdienste statt?

Nach dem Corona-Gipfel am Montag war eigentlich eine Osterruhe vorgesehen. In einer Sonderkonferenz am Mittwoch wurde die Regelung allerdings neu diskutiert. Wie Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) schließlich mittags in einer Pressekonferenz erklärt hat, werden die strengen Maßnahmen zu Ostern doch aufgehoben.

Familienbesuch über Ostern im Lockdown: Gibt es Lockerungen?

Endlich mal wieder die Großfamilie zusammentrommeln oder den halben Freundeskreis zum Brunch einladen? Das wäre nach dem jüngsten Beschlusspapier definitiv nicht möglich. Die „erweiterte Ruhezeit zu Ostern“ sah nur Treffen mit Mitgliedern eines anderen Haushalts und mit maximal fünf Personen vor. Kinder bis 14 Jahre nicht mitgezählt. Inwiefern diese Entscheidung angepasst werden soll, wurde in Merkels spontaner Pressekonferenz nicht deutlich.

Die Kanzlerin hatte in ihrer Erklärung Montagnacht von „sehr unkonventionellen Maßnahmen“ gesprochen. Diese seien gerechtfertigt gewesen, weil das Land in einer „sehr schweren Lage“ sei. „Das Virus lässt nicht locker.“ CSU-Chef Markus Söder sagte: „Das Team Vorsicht hat sich durchgesetzt.“ Verschärfte Maßnahmen sollen zudem in Landkreisen mit einem Inzidenzwert von über 100 gelten - „wir müssen von der Notbremse Gebrauch machen“, sagte Merkel dazu. Lesen Sie dazu: Welche Geschäfte dürfen Ostern öffnen?

Welche Regeln wurden kürzlich beschlossen?

Angesichts der ernsten Infektionsdynamik wollten Bund und Länder die Ostertage nutzen, um durch eine mehrtägige, sehr weitgehende Reduzierung aller Kontakte das exponentielle Wachstum der 3. Welle zu durchbrechen.

Deshalb sollten der 1. April (Gründonnerstag) und der 3. April (Samstag) 2021 zusätzlich einmalig als Ruhetage definiert werden und mit weitgehenden Kontaktbeschränkungen sowie einem Ansammlungsverbot vom 1. bis 5. April verbunden werden. Diese Regelung wurde nun gestrichen. Lesen Sie hier: Was ist ein Ruhetag?

Was ist ein Ruhetag? Es galt damit an fünf zusammenhängenden Tagen das Prinzip #WirBleibenZuHause.

Die Außengastronomie sollte während der fünf Tage geschlossen bleiben.

Der Lebensmitteleinzelhandel „im engen Sinne" sollte lediglich am Oster-Samstag geöffnet sein.

Ostern 2021: Lassen sich Reisen planen?

Angesichts steigender Infektionszahlen ist der Osterurlaub in diesem Jahr für die meisten Menschen wenig realistisch. Bund und Länder fordern die Bevölkerung weiterhin dazu auf, "auf nicht zwingend notwendige Reisen im Inland und auch ins Ausland zu verzichten - auch hinsichtlich der bevorstehenden Ostertage."

Zudem wurde im Beschluss vom 22. März darauf hingewiesen, dass bei der Rückkehr aus ausländischen Risikogebieten die digitale Einreiseanmeldung verpflichtend ist und dass eine zehntägige Quarantänepflicht besteht, die erst nach fünf Tagen mit einem negativen Testergebnis beendet werden kann. Bei der Rückkehr aus Virusvariantengebieten, zu denen derzeit beispielsweise das österreichische Bundesland Tirol zählt, soll eine Quarantänepflicht von 14 Tagen eingehalten werden - ohne Möglichkeit des Freitestens.

Da insbesondere bei beliebten Urlaubszielen wie Mallorca damit zu rechnen ist, dass Urlauber aus zahlreichen Ländern zusammentreffen und sich Covid-19 Varianten leicht verbreiten können, erwarteten Bund und Länder von allen Fluglinien konsequente Tests von Crews und Passagieren vor dem Rückflug und keine weitere Ausweitung der Flüge während der Osterferien.

Die Bundesregierung wollte außerdem nach eigener Aussage eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes vorlegen, wonach eine generelle Testpflicht vor Abflug bei Flügen nach Deutschland gelten soll.

Kann ich Ostern trotz Corona-Krise in ein anderes Bundesland fahren?

Ja, das ist laut den aktuellen Corona-Maßnahmen theoretisch möglich. Die Bundesregierung rief die Menschen in Deutschland jedoch dazu auf, von allen nicht zwingend notwendigen beruflichen wie privaten Reisen abzusehen - auch im Inland. Hotels und Ferienhäuser bleiben in Deutschland weiterhin geschlossen.

Kann ich an Ostern in den Gottesdienst gehen?

Im vergangenen Jahr waren die Kirchen zu Ostern geschlossen. Auch in diesem Jahr wollten Bund und Länder auf die Religionsgemeinschaften zugehen, mit der Bitte, religiöse Versammlungen in dieser Zeit nur virtuell durchzuführen. Ostergottesdienste mit Präsenzpublikum sollte es nach dem jüngsten Beschluss nicht geben.

Zu Weihnachten konnten Gottesdienste unter strengen Hygienevorschriften stattfinden. Viele Gemeinden verzichteten dennoch auf Präsenzgottesdienste – aus Angst, dass die Messen besonders für kranke und betagte Gemeindemitglieder zu Superspreader-Events werden könnten.

Ostern 2021 und Corona: Welche Szenarien sind wahrscheinlich?

Ein weiterer Anstieg der Infektionszahlen bis Ostern ist wahrscheinlich. Der Anstieg der verläuft nach Einschätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) wieder "ganz deutlich exponentiell". "Das Infektionsgeschehen gewinnt an Dynamik", sagte RKI-Vizepräsident Lars Schaade am Freitag in Berlin.

Angesichts der raschen Ausbreitung der ansteckenderen Virusvariante B.1.1.7 stünden "leider wieder schwere Wochen bevor", sagte Schaade. Eine Verschlimmerung der Lage um Ostern, vergleichbar mit der Zeit vor Weihnachten, sei gut möglich. "Dieser Anstieg der Fallzahlen ist real. Nach unseren Daten lässt er sich nicht damit erklären, dass mehr Schnelltests gemacht werden", betonte er. Die ansteckendere und wohl auch tödlichere Variante B.1.1.7 wird nach RKI-Daten inzwischen in etwa drei von vier Fällen nachgewiesen.

